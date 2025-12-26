“미, AI 강세 지속… 실적 변수”
[내년 한·미 증시, 전문가들의 전망]
김두언 하나증권 수석연구위원
“내년 미국 증시는 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 투자로 돈을 벌 것인가, 빅테크 외 다른 업종에서 매출이 개선될 것인가 이 두 가지에 달려 있습니다.”
김두언 하나증권 수석연구위원은 지난 24일 국민일보와 인터뷰에서 내년 미국 증시의 향방을 결정하는 핵심 요소로 이 두 가지를 언급했다. 그는 “올해 미국 증시는 ‘혹시나 했는데 역시나’였다”며 “엔비디아를 필두로 기업들이 AI 설비투자를 지속하고 있는 만큼 내년, 내후년에도 AI의 확산이 전방위적으로 이어질 것”이라고 말했다.
다만 그는 내년 미국 시장 투자 난도가 올해보다 더 높을 것이라고 전망했다. 최근 브로드컴과 마이크론 테크놀로지처럼 같은 AI 업종 내에서도 실적에 따라 희비가 엇갈리는 상황이 더 많이 발생할 수 있다는 이유에서다. 그는 “AI주는 현재 비싸서 버블이 맞지만 이 버블이 초입인지 말기인지는 누구도 알 수 없다. 매 분기 발표되는 기업 실적에 민감하게 반응할 수밖에 없다”고 말했다.
김 수석은 기업의 매출뿐 아니라 영업이익률에도 관심을 가져야 한다고 조언했다. 과거 ‘닷컴버블’ 때 매출은 계속해서 증가했지만 영업이익률이 꺾이면서 주가가 폭락했다. 외형 성장만 하다가 순마진이 줄어들게 되면 단숨에 버블이 터질 수 있다는 얘기다.
그는 “현재 미 증시를 이끄는 주도주는 엔비디아와 구글”이라며 “그래픽처리장치(GPU)와 TPU(텐서처리장치) 간 2파전에서 실적을 잘 확인해야 하는데, 현재로서는 둘 다 매출과 영업이익률이 상승하고 있다”고 설명했다.
연방준비제도(Fed·연준)가 AI 도입에 따른 생산성 향상 효과로 미국의 경제성장률 예측치를 높여 잡은 점에도 주목했다. 그는 “연준이 경제전망에 AI 효과를 반영한 것은 처음”이라고 말했다. 다만 올해 증시가 반도체를 중심으로 ‘K자 상승’, 즉 양극화 흐름을 보였기 때문에 반도체 업종이 흔들릴 경우 증시 전체가 휘청할 가능성도 있다.
하나증권은 스탠더드앤드푸어스(S&P)500의 내년도 상단을 7800선으로 예상한다. 현재보다 약 13% 높은 수준이다.
관세 정책은 여전히 증시에 잠재적인 위험 요소다. 내년 4월 예정된 미·중 정상회담과 11월 미국의 중간선거 국면에서 도널드 트럼프 대통령이 다시 관세 카드를 꺼내 들 수 있다는 것이다.
김 수석은 내년에도 연준의 금리 인하에 따라 시장에 유동성이 늘어나고 ‘포모(FOMO)’ 심리에 의해 무엇이든 사게 되는 ‘주식의 시대’가 지속될 것으로 예상했다. 그는 “가장 현명한 투자 방법은 사고 싶은 주식을 매월 일정 금액 장기 투자하는 것”이라며 “여기에 더해 초월적 자산이 된 금은 꼭 포트폴리오에 담는 것을 추천한다”고 말했다.
