판교테크노밸리 임직원 8만3000명 돌파

제2판교 입주 확대에 힘입어 증가

다만 기업 수는 전년 대비 감소

제1·2판교테크노밸리 상근 임직원 수. 경기도 제공

제1·2판교테크노밸리 임직원 수가 제2판교 입주 확대에 힘입어 8만3000명을 넘어서며 전년 대비 6% 증가한 것으로 나타났다.



경기도가 25일 발표한 ‘2025년 판교테크노밸리 실태조사 결과’에 따르면 올해 판교테크노밸리 전체 임직원 수는 8만3465명으로 지난해보다 4593명 늘었다. 이는 제2판교테크노밸리의 본격적인 입주가 진행되면서 고용 규모가 크게 확대된 데 따른 결과다.



반면 입주기업 수는 총 1780개사로 전년 대비 23개사, 약 1% 감소했다. 제1판교에 초기 입주했던 일부 앵커기업들이 신사옥 준공에 따라 이전하면서 나타난 일시적인 감소 현상이라는 것이 도의 설명이다. 제1판교 입주기업은 1196개사로 전년 대비 4% 줄었으나, 제2판교는 584개사로 4% 증가해 성장세를 이어갔다.



업종별로는 정보기술(IT) 기업이 전체의 61.5%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 바이오기술(BT)과 문화기술(CT)이 각각 11%로 뒤를 이었다. 기업 규모별로는 중소기업이 85%를 차지해 혁신 생태계의 중심을 이루고 있었고, 중견기업은 9.3%, 대기업은 3.7%로 조사됐다.



종사자 구성에서는 20~30대가 전체의 60%를 차지했으며, 평균 연령은 37.9세로 집계됐다. 연구 인력 비중은 31%, 여성 인력은 29%로 나타났다.



판교제2테크노밸리 활성화를 위한 정책 수요 조사에서는 ‘대중교통 접근성 강화’가 5점 만점에 4.56점으로 가장 높은 응답을 기록했다. 이어 ‘주차문제 개선’이 4.25점, ‘편의시설 확충’이 3.89점 순으로 나타났다.



정한규 경기도 첨단모빌리티산업과장은 “2025년 판교테크노밸리는 제2판교의 입주 기업 확대와 연구개발 수요 증가로 성장의 폭이 한층 더 넓어졌다”며 “관계기관과 협력해 실효성 있는 교통대책과 기업활동 환경 개선을 추진하는 등 판교1·2테크노밸리가 대한민국 디지털 산업을 선도하는 핵심거점으로 자리잡도록 필요한 행정 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.



수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



