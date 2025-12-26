통일교 작성 의혹 ‘TM 특별보고’… 윤영호 입 다문 뒤 핵심 단서 됐다
경찰, 해당 문건 신빙성 확보 주력
윤영호 전 통일교 세계본부장이 정치인 금품 제공 관련 기존 진술을 번복하면서 이른바 ‘TM(True Mother·한학자 총재를 지칭) 특별보고’ 문건이 수사 초반 핵심 단서로 부상했다. 경찰은 해당 문건의 신빙성을 뒷받침할 수 있는 근거를 확보하는 데 수사력을 집중하는 모습이다.
경찰이 확보한 것으로 알려진 3000여쪽 분량의 TM 특별보고 문건은 2017년 8월부터 2023년 3월까지 윤 전 본부장 등 통일교 간부들이 한 총재에게 매일 보고한 내용을 기록한 것으로 25일 알려졌다. 문건에는 윤 전 본부장이 금품을 전달했다고 지난 8월 특검 조사에서 진술한 전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원의 이름이 여러 차례 거론된다.
2018년 9월 작성된 보고에서는 전 전 장관에 대해 ‘얼마 전 천정궁에 방문한 전재수 의원도 축사를 하고, 우리 일에 적극적으로 협조하기로 했다’고 기재됐다고 한다. 2017년 12월 작성된 문건에는 임 전 의원에 대해 ‘세계평화도로재단의 고문을 수락해 위촉패를 준다’고 보고됐고, 김 전 의원에 대해서는 2021년 4월 문건에서 ‘담력 있게 참어머님을 간증하는 국회의원’ 등 통일교를 적극적으로 홍보하는 정치인으로 묘사된 것으로 전해졌다.
그러나 의혹을 받는 정치인들은 해당 문건의 신빙성을 문제삼고 있다. 임 전 의원은 국민일보와의 통화에서 “간부들이 충성 경쟁을 벌이느라 보고 내용이 과대 포장된 측면이 있다”고 말했다.
한 통일교 관계자도 통화에서 “TM 특별보고는 행사 준비와 같은 큰 흐름을 정리한 내부 문건이어서 구체적인 사실관계들을 정확하게 기술한 문건으로 보기에는 무리가 있다”고 말했다.
이 때문에 경찰도 보고서에 담긴 개별 사실관계들이 실제 객관적 증거와 들어맞는지 확인하는 데 수사력을 집중하고 있다. 특히 압수수색에서 확보한 증거와 계좌추적, 통화기록, 관계자 진술 등을 종합적으로 검토하는 중이다. 경찰은 최근 참고인 조사를 받은 통일교 관계자들을 상대로 TM 특별보고 문건에 담긴 내용의 사실여부 확인에 집중한 것으로 알려졌다. 수사 초반 통일교를 상대로 전방위 압수수색을 벌인 것도 이런 사실관계 검증을 염두에 둔 조치로 풀이된다. 지난 24일에는 전 전 장관에게 전달됐다는 불가리 시계 구매 내역 등을 확인하기 위해 불가리코리아를 압수수색하기도 했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
