中 군부 숙청에 200만 병력 중 대장은 6명뿐
지난 연말 20명에서 대폭 감소
시진핑 중국 국가주석의 군부 숙청으로 총병력이 200만명인 중국 인민해방군 전체에 대장이 6명뿐이라는 분석이 나왔다.
25일 홍콩 성도일보에 따르면 지난 22일 시 주석이 참석한 가운데 열린 양즈빈 동부전구 사령관과 한성옌 중부전구 사령관의 상장(대장) 진급식에는 4명의 현역 상장만 참석했다. 중국공산당 중앙군사위원회는 2023년 네 차례, 지난해는 세 차례 진급식을 열었지만 올해는 처음 개최했다.
성도일보는 CCTV의 뉴스 영상을 분석해 신임 상장 2명을 제외하면 장유샤·장성민 중앙군사위 부주석과 류전리 중앙군사위원, 둥쥔 국방부장 등 4명의 상장만 진급식에 참석했다고 전했다. 지난해 말에 열린 직전 진급식에 약 20명의 상장이 참석한 것과 비교하면 큰 폭의 감소다.
성도일보는 “1년 사이에 무려 16명의 상장이 진급식에 불참하게 된 셈”이라며 “군 고위층에 대한 반부패 사정 강도가 얼마나 큰지를 엿볼 수 있다”고 짚었다.
지난 10월 공산당 제20기 중앙위원회 4차 전체회의(4중전회)에 참석했던 상장 중에서도 천후이 육군 정치위원, 창딩추 공군 사령관, 궈푸샤오 공군 정치위원, 왕창 전 중부전구사령관, 양쉐진 군사과학원 원장, 링환신 군사과학원 정치위원이 진급식에 불참했다. 지난해 말 진급식에 참석했던 샤오톈량 국방대학 교장도 자취를 감췄다. 이들 대부분이 부패 혐의로 조사를 받고 있거나 면직된 것으로 추정된다. 성도일보는 “총병력이 200만명인 인민해방군에는 원래 현역 상장이 40명 정도 있어야 한다”면서 “현재 6명의 상장만 남아 있는 것은 기이한 광경”이라고 지적했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사