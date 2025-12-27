‘공연예술창작산실-올해의 신작’, 올겨울도 뜨겁다
홍보대사에 배우 김신록
공연계에서 1~3월은 신작의 향연이 펼쳐지는 계절이다. 한국문화예술위원회(이하 예술위)의 대표 지원 사업이자 국내 최대 규모·최다 장르의 공연예술 신작 축제인 ‘공연예술창작산실 올해의신작’(이하 창작산실)이 이 시기에 열리기 때문이다.
창작산실은 제작부터 유통까지 공연예술 창작의 전 과정을 단계별로 지원하며 우수 창작 레퍼토리를 발굴해 온 공공 지원사업이다. 2008년 한국문예회관연합회가 연극·뮤지컬 분야에서 ‘창작팩토리’라는 사업으로 시작한 뒤 여러 장르가 차례로 추가되면서 2013년 현재의 명칭으로 바뀌었다. 또 장르별로 나뉘어 있던 주관처가 2014년 예술위로 통합됐고, 이후 홍보 효과를 높이기 위해 개최 시기를 공연 비수기였던 1~3월로 정했다. 지난해 17회까지 총 332편의 신작을 배출했다.
18회째를 맞은 올해 지원 규모는 65억원에 이른다. 6개 장르에서 동시대성, 다양성, 수월성, 실험성을 기준으로 선정된 신작 34편을 1~3월 사이에 차례로 선보인다. 장르별로는 연극 7편, 창작뮤지컬 7편, 무용 8편, 음악 5편, 창작오페라 2편, 전통예술 5편이 서류와 실연심사를 거쳐 관객과 만난다(표). 가상현실과 젠더, 개인의 선택과 성장, 기후 위기와 감시 사회, 민주주의의 역사, 이주와 공동체 등 동시대 사회가 마주한 질문을 각 장르 고유의 언어로 풀어낸다.
정병국 예술위 위원장은 “창작산실은 창작자에게는 도전의 무대를, 관객에게는 한국 공연예술의 현재를 가장 먼저 만나는 경험을 제공해 온 신작 축제”라며 “K-공연예술의 토대를 다지고 미래를 이끌 34편의 작품에 많은 관심을 부탁한다”고 말했다.
지난해 시범 도입한 공연예술창작산실 2차 제작지원 사업도 올해부터 본격 운영한다. 2차 제작지원은 초연 이후 호평받은 우수 공연을 대상으로 레퍼토리화와 전국 유통을 지원하는 것이 목표다. 정 위원장은 “창작산실이 일회성 지원에 그치지 않고 2차 제작 지원과 해외 진출까지 이어지는 교두보가 되겠다”고 밝혔다.
이번 창작산실 홍보대사로 배우 김신록이 위촉됐다. 김신록은 내년 6월까지 홍보대사로 활동한다. 2004년 연극 ‘서바이벌 캘린더’로 데뷔한 그는 연극 무대를 중심으로 활동해왔다. 2020년 드라마 ‘방법’을 시작으로 ‘지옥’ ‘재벌집 막내아들’ 등에 출연해 강렬한 인상을 남기며 대중적 인지도를 얻었다. 올해 1인극 ‘프리마 파시’에 출연하는 등 무대에도 꾸준히 서고 있다.
김신록은 “과거 참여했던 작품이 창작산실 실연 심사까지 올랐지만 최종 선정은 안 됐던 경험이 있다”며 “비록 떨어졌지만, 당시 창작 신작을 첫 단계부터 지원한다는 점에서 든든했다”고 말했다. 이어 “과정 중심의 지원은 예술가에게 도전적인 실험과 실패할 수 있는 환경에 대한 철학을 제공한다”며 “창작산실은 예술가에게는 창작의 동반자이면서 관객에게는 공연 큐레이터로 기능한다”고 강조했다.
장지영 선임기자
