맞벌이 신혼 100만원 세액공제… 쌍둥이 출산땐 최대 380만원
출산지원금도 최대 2회 비과세
6세 이하 자녀 의료비 전액 공제
올해 들어 출생아 수와 결혼 건수가 함께 반등하면서 연말정산 시 결혼·출산 관련 세제 혜택을 받는 이들이 늘어날 전망이다. 먼저 올해 결혼한 이들은 50만원 혼인세액공제 혜택 대상이다. 아이를 낳은 부모들은 출산세액공제와 출산지원금 비과세를 비롯해 의료비 공제도 받을 수 있다.
25일 국가데이터처에 따르면 지난 1~10월 누적 혼인 건수는 19만5764건이다. 결혼한 부부 가운데 소득이 있는 경우 연말정산 때 1인당 50만원의 혼인세액공제를 받게 된다. 세액공제는 결정한 세액에서 일정 금액을 빼주는 방식이다. 맞벌이부부라면 내야 할 세금에서 100만원을 덜 낼 수 있다.
아이가 있는 가정은 혜택이 늘어난다. 올해 아이가 태어났다면 연말정산 때 출산세액공제 혜택을 받는다. 1인당 150만원인 기본공제와 별도로 추가 세액공제가 더해진다. 첫째는 30만원, 둘째는 50만원, 셋째 이상은 70만원씩 세액공제액이 추가된다. 올해 쌍둥이를 출산했다면 부양가족 2명(300만원)에 80만원을 더해 380만원 세액공제를 받을 수 있는 것이다. 지난 1~10월 누적 신생아 21만2999명이 혜택 대상이다. 해당 혜택은 입양아에게도 동일하게 적용된다.
세금 부과 대상인 소득에 포함하지 않는 비과세 혜택도 있다. 회사 등에서 출산 시 받는 출산지원금도 금액에 상관없이 비과세 대상이다. 다만 출생일부터 2년 이내 받은 금액만 가능하다. 최대 2회까지만 비과세 혜택을 받는다. 회사 대표자와 특수관계인은 편법 양도 방지 차원에서 혜택 제외 대상이다.
2~6세 아이를 둔 가정이 어린이집을 이용하지 않고 직접 보육할 경우 받는 보육수당도 월 20만원, 연간 240만원까지 비과세다. 과세표준이 되는 소득액이 5000만원이라면 240만원을 제외한 4760만원만 소득세 과세 대상이 된다.
의료비 세액공제도 아이를 둔 가정은 혜택이 더 많다. 산후조리원 비용의 경우 출산 회당 최대 200만원까지 사용액의 15%를 세액공제 받을 수 있다. 6세 이하 자녀는 의료비 전액이 세액공제 대상이다. 미숙아나 선천성 질환이 있는 아이의 의료비는 공제율이 20%로 올라간다. 부부 난임 치료비는 더 많은 30% 공제율이 적용된다. 국세청 관계자는 “회사 제출 서류에 누락된 부분이 없는지 잘 체크하면 혜택 누락을 방지할 수 있다”고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사