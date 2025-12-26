제주항공 참사 1주년… 경찰, 사고원인 규명 ‘집중’

수사팀, 26명 규모 수사본부로 격상

광범위한 압수물·자료 분석에 주력

유가족 “신속·엄정 수사에 집중해야”

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 닷새 앞둔 지난 24일 무안국제공항 참사 현장 인근에서 유가족들이 무너진 방위각시설을 바라보고 있다. 연합뉴스

179명의 생명을 앗아간 12·29 제주항공 여객기 참사를 1주기 앞둔 가운데 경찰이 복잡한 사고 원인 규명을 위해 수사력을 집중한다.



25일 전남경찰청 등에 따르면 경찰은 최근 항공철도사고조사위원회(이하 항철위) 압수물 분석을 위해 기존 9명인 여객기 참사 전담수사팀을 26명 규모의 수사본부로 격상하고 사고 원인 규명에 수사력을 집중하고 있다.



경찰은 잠정적으로 이번 참사 원인이 단순 과실이 아닌 조류 관리 미흡과 공항 운영 소홀, 지침에 맞지 않는 콘크리트 둔덕 설치 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 압수물 분석에 주력하고 있다.



현재까지 경찰이 압수수색 등을 통해 확보한 관련 자료는 3000여점, 수사기록은 1만5000여쪽에 달할 정도로 광범위하다. 또 국립과학수사연구원으로부터 여객기와 콘크리트 둔덕 충돌 간의 충격량 분석 등을 담은 자료도 넘겨받아 함께 분석중인 것으로 알려졌다.



경찰은 조종, 조류, 엔진, 방위각시설 등 각 분야 전문가 면담과 항공 관련 법률 검토 등을 통한 압수물 분석을 거쳐 정확한 사고 원인을 규명할 방침이다.



경찰은 압수물 분석 후 필요시 참고인과 피의자에 대한 추가 조사도 이어갈 계획이다.



현재까지 경찰에 입건된 피의자는 김이배 제주항공 대표와 박상우 전 국토교통부 장관, 전·현직 국토부 공무원, 한국공항공사 관계자 등 모두 44명이다. 이 중 사고 주요 원인으로 꼽히는 콘크리트 둔덕 형태 방위각시설 관련자가 23명으로 과반에 달한다.



이들은 관련 업무를 소홀히 해 179명이 숨지고, 2명이 다친 여객기 사고를 낸 혐의(업무상과실치사상) 등을 받고 있다. 경찰 관계자는 “조사 대상자가 많고 압수물도 방대해 분석에 상당한 시간이 소요되고 있다”며 “법과 원칙에 따라 엄정하게 수사하고 있다”고 말했다.



유가족들은 ‘셀프 조사’ 논란이 제기된 항철위 조사와 별개로 경찰이 수사에 속도를 내야 한다고 입을 모은다.



유가족협의회는 최근 국민권익위원회가 조사 착수 4개월 만에 콘크리트 둔덕 형태 방위각시설을 ‘법 위반 시설’이라고 결론내린 것을 두고 항철위와 경찰 등 조사당국의 수사 지연을 성토했다. 권익위는 지난 22일 “무안공항 방위각시설이 부러지기 쉽지 않은 콘크리트 둔덕에 설치돼 있으므로 규정을 위반한 시설”이라고 결정했다.



유가족협의회 관계자는 “경찰은 독립성이 결여된 항철위 조사에만 의존하지 말고 신속하고 엄정한 수사를 해야 한다”고 촉구했다.



무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



