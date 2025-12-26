부울경 초광역 경제동맹, 교통·산업·생활서 ‘성과’
1시간 생활권 묶는 광역철도망
광역 환승요금 무료화도 시행
부산·울산·경남이 동남권을 대한민국 제2의 성장축으로 육성한다는 취지로 추진해 온 ‘부울경 초광역 경제동맹’이 올해 다수 성과를 거둔 것으로 나타났다.
25일 경남도에 따르면 먼저 광역교통 분야에서 핵심 성과가 이어졌다. 지난 7월 경제동맹 1호 핵심사업인 부산~양산~울산 광역철도 사업이 예비타당성조사를 통과했다. 또 울산·양산·김해를 잇는 동남권 순환 광역철도도 지난해 예비타당성조사 대상에 선정돼 부울경 전역을 1시간 생활권으로 묶는 광역철도망 완성이 가까워졌다.
산업·경제 분야에서도 실질적인 협력 성과가 나타나고 있다. 정보통신기술(ICT) 이노베이션스퀘어 사업을 통해 부울경이 인공지능(AI) 인재를 공동 육성 중이며 동남권 엔젤투자 허브 공동 기업설명회(IR)를 통해 6개 기업이 총 5억3000만 원의 투자를 유치했다. 또 에너지 포럼을 통해 수소산업 분야 공동 협력과제를 발굴하는 등 미래 산업 기반 마련에도 속도를 내고 있다.
주민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 협력도 확대됐다. 지난 9월 19일부터 김해~부산~양산 간 도시철도와 시내버스를 연계한 광역 환승요금 무료화가 시행됐다. 부울경 먹거리위원회 운영으로 지역 농산물 판로 확대를 위한 부울경 거점 농협 로컬푸드 직매장 1호점도 문을 열었다.
특히 국비 확보 성과도 따랐다. 부울경 기획조정실장으로 구성된 ‘국비대응단’은 지난 3년간(2022~2024년) 49개 사업에서 총 9259억원의 국비를 확보했다. 내년 국비 확보를 위해 올해 9월과 11월 두 차례 국회를 공동 방문한 결과 15개 사업 3079억원 확보 성과를 거뒀다. 주요 사업은 부산신항~김해 고속도로 건설(1100억원), 친환경선박 전주기 혁신기술개발 사업(597억원), 거제~마산(국도 5호선) 도로 건설(5억원) 등이다.
이 같은 핵심사업 외에도 경제동맹 추진단은 교통·교육·일자리·문화관광 등 4대 분야를 중심으로 공동협력사업을 지속 발굴·추진하면서 초광역 협력 모델로 자리잡았다는 평가다.
