베들레헴 가자전쟁 2년 만에 ‘성탄 기쁨’

가자지구 전쟁 2년여 만에 예수 탄생지 베들레헴에서 다시 성탄의 불빛이 밝혀졌다. 전쟁 기간 자취를 감췄던 대형 크리스마스트리가 구유 광장에 다시 우뚝 섰고 24일(현지시간) 수천명의 인파가 모여 성탄의 기쁨을 나눴다.
AP통신 등은 가자지구 전쟁 발발 이후 적막했던 베들레헴이 마침내 성탄 분위기를 되찾았다고 전했다. 성경 속 예수 탄생지인 요르단강 서안지구의 베들레헴은 매년 크리스마스 때면 전 세계 순례객들로 붐비던 곳이었다. 하지만 가자지구 등에서 전쟁이 벌어진 지난 2년간은 화려한 축제를 침묵 행진으로 대신하며 성탄을 조용히 축하했다.
그러다 지난 10월 미국의 중재로 이스라엘과 하마스 간 휴전이 성사되면서 적막감이 조금씩 깨지기 시작했다. 전면전이 멈추자 그동안 전쟁의 참상을 상징하며 철조망에 둘러싸여 있던 아기 예수 조형물 대신 화려한 성탄 장식들이 자리를 채웠다.
예루살렘 라틴 총대주교인 피에르바티스타 피차발라 추기경은 예루살렘에서 베들레헴으로 이어지는 전통 행렬로 축제의 시작을 알리며 “2년간의 어둠 끝에 우리에게 절실했던 것은 빛으로 가득한 크리스마스”라고 강조했다. 베들레헴에 사는 관광 가이드 조르제트 자카만은 “오늘은 기쁨과 희망의 날이며 우리의 일상이 다시 시작되는 출발점”이라며 감격스러워 했다. 그와 남편은 2살, 10개월 된 아이들과 함께 성탄 분위기를 만끽했다.
하지만 전쟁의 상흔은 여전히 깊다고 AP는 전했다. 서안지구 주민 상당수가 가자지구에 가족을 두고 있으며 베들레헴 경제의 80%를 지탱하던 관광 산업은 사실상 마비 상태다. 생계를 잇지 못해 지난 2년간 베들레헴을 떠난 주민만 4000여명에 달한다.
한편 레오 14세 교황은 이날 바티칸 성베드로 대성당에서 성탄 전야 미사를 집전하며 러시아가 크리스마스 휴전 요청을 거부한 것에 깊은 슬픔을 표했다. 교황은 “단 하루만이라도 평화의 날을 존중해주기를 간절히 부탁드린다”며 전 세계에 평화가 깃들기를 호소했다.
