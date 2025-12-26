친한계, 장동혁 향해 유화 제스처… 한동훈, 당게시판 논란 매듭짓나
‘尹 관계 설정’ 큰 입장차는 여전
친한(친한동훈)계가 장동혁 국민의힘 대표를 향해 연일 유화 제스처를 취하고 있다. 한동훈 전 대표가 결자해지 차원에서 당원게시판 논란에 대해 직접 매듭짓지 않겠냐는 전망까지 조심스럽게 나온다. 장 대표가 외연 확장에 본격 시동을 건 상황이 당내 갈등을 봉합하고 화해 무드로 전환할 수 있는 기회로 판단한 것으로 풀이된다. 다만 장 대표는 원론적인 입장만 밝히며 거리를 뒀다.
친한계 한지아 의원은 25일 SBS라디오에서 한 전 대표가 ‘24시간 무제한 토론(필리버스터)’에 나선 장 대표를 치켜세운 데 대해 “(장 대표와 한 전 대표는) 싸운 적이 없다. 손을 내밀고 안 내밀고 할 것 없이 같은 동지로서 앞으로 나아가자는 의미”라고 말했다. 한 의원은 장 대표가 이를 받아들일지에 대해서도 “그렇다. 제가 아는 당대표는 따뜻하신 분”이라며 “확신은 없지만, 해 주셨으면 하는 바람”이라고 말했다. 한 의원은 계파 갈등의 시한폭탄으로 꼽히는 당원게시판 논란에 대해선 “적절한 시기에 한 전 대표 본인이 매듭짓지 않을까 믿는다”고 밝혔다.
장외에서 대여 투쟁에 나서고 있는 한 전 대표가 힘을 받기 위해선 보수 지지층 내 반감을 해소해야 한다는 목소리가 당내에서 나온다. 내년 지방선거를 앞두고 ‘변화’를 천명한 장 대표를 향해서도 당의 단합을 주문하는 목소리가 작지 않다.
한 국민의힘 관계자는 “양측이 지금처럼 출구 없이 파국으로 가는 대결 구도는 서로의 팬덤을 제외하곤 당내 어느 누구도 원치 않을 것”이라며 “한 전 대표도 당게 논란에 대해 유감을 표명하고, 장 대표도 징계 중단 등 적절한 정치적 해법을 찾아가는 방향이 옳다”고 말했다.
다만 현재로서는 극적인 화해 가능성은 크지 않다는 관측이 지배적이다. 장 대표와 한 전 대표가 윤석열 전 대통령과의 관계 설정 문제로 대립각을 세우고 있기 때문이다. 당내에서는 한 전 대표 메시지가 ‘극한 대립으로까지는 가지 말자는 일종의 휴전 제안 수준’이라는 평가도 나온다.
장 대표도 긍정적 평가 대신 원론적인 입장만 밝히며 일단 거리를 뒀다. 그는 성탄절 예배 후 기자들과 만난 자리에서 ‘한 전 대표의 메시지를 어떻게 봤느냐’는 질문에 “제가 필리버스터를 한 것은 법치주의가 무너지는 것을 막기 위한 최후의 수단이었다”고 답했다. 이어 “그 절박함과 필요성에 대해선 누구도 다른 의견이 있을 수 없다고 생각한다. 그렇게 답변을 갈음하겠다”고 말했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
