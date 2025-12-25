공정위 ‘닥터나우 방지법’ 제동에 논쟁 격화
비대면 진료 플랫폼 의약품 도매
“사후 제재 바람직”“안이한 대응”
비대면 진료 중개 업체(플랫폼)의 의약품 도매상 겸업을 금지하는 이른바 ‘닥터나우방지법’(약사법 개정안)에 공정거래위원회가 제동을 걸면서 논란이 커지고 있다. 공정위는 리베이트나 자사 우대 같은 부작용이 나타날 경우 이를 사후 제재하는 것이 바람직하다는 입장이지만 국회와 시민사회를 중심으로 ‘안이한 대응’이라는 비판이 나온다.
공정위는 지난 24일 국회 스타트업·벤처기업 연구 모임인 유니콘팜 소속 김한규 더불어민주당 의원의 의견 조회에서 약사법 개정안에 대해 원천 금지보다는 사후 제재가 필요하다는 입장을 밝혔다. 공정위 관계자는 25일 “(플랫폼 업체와) 연결된 약국만 우선 노출하는 자사 우대나 리베이트 가능성도 있겠지만 행위가 특정되지 않은 상황에서 경영 자체를 사전에 제한할 순 없다”고 설명했다.
현행법은 의사·약사의 도매상 겸업을 원칙적으로 금지한다. 특정 의약품 위주로 처방·조제하거나 제약사로부터 리베이트를 받는 등 이해 상충이 생길 수 있기 때문이다. 이 경우 환자 건강권이 도외시되고 제약사 간 가격 경쟁도 약화할 수 있다. 이번 약사법 개정안도 비대면 진료 플랫폼이 자사 도매상을 통한 약 구입을 유도하거나 특정 약국을 우대하는 등 불공정 행위가 발생할 수 있다는 우려에 기인한 것이다.
공정위의 판단을 두고 환자의 건강 및 생명과 건강보험 재정에 피해가 발생할 경우 이를 회복할 수 없다는 측면에서 실효성이 떨어진다는 비판이 나온다. 비대면 진료 플랫폼의 유인알선, 비급여 의약품 오남용 우려는 21대 국회 때부터 지속적으로 제기된 문제라는 설명이다.
약사법 개정안에 반대 입장을 낸 공정위도 “소비자 편익, 경쟁 제한 우려의 관점에서만 검토했을 뿐 과잉진료, 건강보험 재정 영향 등은 면밀한 검토가 필요하다”는 단서를 달았다. 전진한 보건의료단체연합 정책국장은 “예견되는 문제를 암시해 놓고 문제가 터진 뒤에야 대응하겠다는 건 사후약방문”이라고 말했다.
약사법 개정안은 ‘혁신 저해’라고 주장하는 벤처업계와 이에 호응하는 일부 의원으로 인해 연내 국회 통과가 불투명해진 상황이다. 일각에선 법안 처리가 늦어지는 사이 예견된 피해가 발생할 수 있다는 우려가 일고 있다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사