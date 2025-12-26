“한, PBR 1.3배… 상승 여력”
[내년 한·미 증시, 전문가들의 전망]
정상진 한국투자신탁운용 본부장
“한국 증시가 올해 70% 올랐지만 주가순자산비율(PBR)은 아직 1.3배 수준입니다. 내년도 한국 기업 이익 전망치는 430조원이어서 더 오를 가능성이 큽니다.”
정상진 한국투자신탁운용 주식운용본부장은 지난 24일 국민일보와 인터뷰에서 내년 코스피의 향방을 이같이 예측했다. 정부의 자본시장 제도 개선에 더해 한국 기업들의 영업이익 전망치가 확대되고 있어 증시 상승 여력이 충분하다는 것이다.
내년 증시를 주도할 업종으로는 인공지능(AI)과 소비재, 배당주를 꼽았다. 반도체 기업의 실적 추정치가 날로 커지고 있고, 내년 국내 소비 회복으로 소비재가 반등할 것이란 예상에서다. 그는 특히 중국의 ‘한한령 해제’가 현실화하면 관광객 규모가 증가하고 자연스럽게 내수가 살아나 엔터·화장품주 등이 오를 수 있다고 강조했다.
빅테크 기업의 AI 투자와 관련해서는 “현재 AI 기술 개발은 기업 입장에서 죽고 사는 문제”라며 “다만 시장의 기대와 달리 범용인공지능(AGI) 등의 기술 개발이 지연되면 투자가 급격히 위축되는 상황이 발생할 수 있다”고 경고했다.
정 본부장은 내년 코스피 상단을 6000선으로 제시했다. 대세 상승 사이클이 유지된다면 장기적으로 1만 포인트까지 도달할 수 있다고 했다. 시장에서는 코스피 상장사 영업이익을 올해 290조원, 내년 430조원으로 예측하고 있다.
미·중 관세 전쟁이 국내 기업에는 오히려 호재로 작용할 수 있다는 입장이다. 그는 반도체 소부장 기업이나 조선 방산 원전 등을 대표적인 수혜 기업으로 언급했다.
AI 기술 개발 지연 외에 증시 변동성을 키울 요인으로 정 본부장은 ‘국제 유가’를 지목했다. 대부분 전문가는 공급 과잉을 이유로 저유가 기조가 내년에도 이어질 것이라고 본다. 하지만 그는 여러 국가에서 석유 전략 비축 규모를 늘릴 수 있고 또 ESG(환경·사회·지배구조)에 관한 관심이 줄어들면서 화석 에너지 수요가 증가해 유가를 끌어올릴 가능성이 있다고 말했다. 그는 “유가가 상승 전환하면 물가 상승 압력으로 이어져 주식 시장에도 부정적인 영향을 끼칠 것”이라고 내다봤다.
정 본부장은 내년도 포트폴리오의 상당 부분을 지수형 상품으로 구성하고 AI와 소비재, 배당주 등을 적절히 분산하는 방향을 추천했다. 그는 “올해 초 코스피 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)를 매수한 투자자는 수익률이 70% 이상”이라며 “게다가 일본이나 독일의 PBR이 1.7~1.9배인데 한국은 여전히 1.3배도 되지 않는다”고 말했다. 이어 “반도체 업종은 꼭 들고 가는 것이 좋지만 투자가 위축될 경우를 대비해 소비재와 같은 방어형 종목을 함께 두는 것이 안전하다”고 말했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사