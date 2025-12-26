디딤돌 가족 ‘인적 자원 매칭’ 자립준비청년 마음의 문 열었다

[자립준비청년에 희망 디딤돌을]



‘희망디딤돌 시즌3’ 돌아보며

③·끝 디딤돌가족 3기의 6개월

보호종료 이후 홀로서기를 시작하는 자립준비청년(보호종료아동)의 곁을 지키기 위해 교회와 기업이 힘을 모았다. 지난 3년간 1971회의 만남을 통해 자립준비청년들의 닫혔던 마음의 문이 조금씩 열리고 있다.



국민일보와 삼성이 공동기획한 ‘자립준비청년에 희망디딤돌을’ 캠페인의 하나로 진행되는 3기 디딤돌가족이 지난 7월 출범해 6개월간 활동을 이어왔다. 올해는 삼성 임직원 멘토 50명, 교계 멘토 50명 등 총 100쌍의 멘토·멘티가 참여했다. 삼성은 관계사로 멘토 풀을 확장했고 국민일보는 여의도순복음교회와 전북 전주 바울교회 등 전국 5개 교회, 국제구호개발기구 월드비전을 통해 교계 멘토를 선발했다.



3기 디딤돌가족에 참여한 여의도순복음교회 성도들이 자립준비청년 멘티들과 단란한 시간을 보내고 있다. 사진들은 멘티와 가족처럼 함께한 성도들 모습. 여의도순복음교회 제공

카톡 멘토링부터 임대아파트 입주까지



여의도순복음교회 여의도문화포럼 소속 대학청년국 비전브릿지 선교회 이지영 목사는 지난 반년 동안 대구에 거주하는 21세 여대생과 카카오톡으로 멘토링을 이어왔다. 물리적 거리 때문에 대면 만남은 이뤄지지 못했지만, 신앙을 가진 멘티와 목회자인 멘토는 자연스럽게 관계를 형성했다.



이 목사는 25일 국민일보와 통화에서 “처음엔 같은 관심사를 주제로 대화를 시작했는데 점차 멘티가 대인관계의 어려움을 편하게 나눴다”며 “본인에게 어려움이 있음에도 지난여름 아프리카 단기선교를 준비하며 누군가를 섬기려는 모습이 귀해 보여서 많이 격려해줬다”고 말했다.



삼성전자 DS부문 김종현 프로는 2023년 1기 디딤돌가족부터 3년째 멘토로 참여하고 있다. 올해는 두 명의 자립준비청년을 멘토링했다. 그중 한 청년은 취업에 영어 점수가 필요하다는 것을 알면서도 실행에 옮기지 못하고 있었다.



김 프로는 “멘토링 2회차 이후부터 멘티가 매일 아침 영어 문장 한두 개를 녹음해 보내기로 약속했다. 이후 스스로 이를 실천하고 매일 보내오며 성취감을 느끼는 모습을 봤다”며 “영어뿐 아니라 꾸준히 실행에 옮기는 힘을 키워가는 과정이 멘티에게 의미 있었다”고 말했다. 그는 “저 또한 자립준비청년들이 어려운 환경 속에서도 꿈을 이루려는 모습을 보며 도전받았다”고 전했다.



교회 멘토 성도들이 멘토링 피드백 모임을 하는 장면. 여의도순복음교회 제공

삼성 멘티들도 멘토링의 힘을 증언했다. 이혜나(가명·28)씨는 “취업을 준비하며 고립의 시기에 빠져 있던 시기에 멘토링을 받았다”며 “멘토의 응원과 격려 덕분에 멘토링이 끝나는 시점에 취업에 성공했다. 좋은 어른으로 잘 크고 싶다는 마음을 갖게 됐다”고 밝혔다.



여의도문화포럼에서 멘토를 관리하는 김성모 여의도순복음교회 부목사는 청년 멘토들의 힘을 절감했다. 그는 “국회의원 보좌관으로 일하는 한 청년 멘토는 자립준비청년이 임대아파트 입주 과정에서 행정 제도와 청약 시스템을 잘 몰라 어려워하자 자신의 전문 분야 지식을 활용해 실제로 거주 환경을 알아보고 입주까지 도왔다”며 “청년 멘토들은 자기소개서 작성이나 면접 준비 등 또래이기에 더 공감하고 도울 수 있는 영역에서 힘을 발휘했다”고 말했다.



3기 디딤돌가족에 참여한 여의도순복음교회 청소년학원선교회는 자체적으로 멘토링 비용을 추가 지원했다. 선교회 고문 전영상 장로는 “삼성에서 제공하는 식사비 외에 교통비를 추가 지원해 멘토와 멘티가 더 여유 있게 만남을 이어갈 수 있도록 했다”고 밝혔다.



3년간 1971회 만남, 교육·가이드북 지원



멘토·멘티가 오프라인과 온라인으로 각각 만나는 모습. 여의도순복음교회 제공

25일 삼성에 따르면 디딤돌가족은 2023년 1기를 시작으로 3년간 총 1971회의 멘토링을 진행했다. 1기 474회, 2기 734회에 이어 올해 3기는 지난달까지 763회의 만남을 이어갔다. 멘토와 멘티는 관심사(진로탐색 학업·진학 대인관계 경제관리 등)와 개인 성향(MBTI)을 고려해 매칭됐다. 교계 멘토의 경우 가능한 근거리로 배정해 온·오프라인 만남을 독려했다. 월평균 1~2회 만남을 가지며 진로·취업 상담, 정서적 지지가 이뤄졌다. 삼성은 멘토 대상 ‘자립준비청년 이해 및 멘토링 방법’ 사전 교육을 했으며 회차별 코칭 주제 및 가이드북을 지원했다.



투트랙 확대, 예비자립준비청년도 함께



3년 차를 맞은 디딤돌가족은 올해 투트랙으로 확대됐다. 기존 자립준비청년과 함께 20세 이하 예비자립준비청년을 대상으로 한 멘토링도 시작했다. ㈔야나(대표 이수정)는 순전한교회 만나교회 청연교회 온누리교회 등 9개 교회 성도들과 함께 예비자립준비청년 멘토링에 함께했다.



박설미 야나 사무국장은 “야나에서는 9개 교회 성도들이 교육을 받고 13개 보육시설 영·유아 및 초등학생들과 정기적이고 장기적인 만남을 이어가고 있다”며 “아이들이 보육시설 퇴소를 앞두고 자신의 고민을 털어놓을 수 있고 명절에 찾아갈 수 있는 어른을 한 명 더 만들어 주는 것이 긴 여정의 목표”라고 덧붙였다.



김성모 목사는 “교회가 자립준비청년·예비자립준비청년을 멘토링하는 디딤돌가족 사역을 통해 울타리 밖 소외되고 그늘진 곳의 이들에게 예수 그리스도의 사랑을 흘려보낼 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.



