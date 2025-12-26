하나금융·대한노인회, 시니어 금융 지원 업무협약
하나금융그룹은 사단법인 대한노인회와 고령사회에 선제적으로 대응하고 시니어 세대의 금융 생활을 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 체결(사진)했다고 25일 밝혔다. 지난 24일 열린 행사에는 이중근 대한노인회장과 함영주 하나금융 회장, 이호성 하나은행장, 성영수 하나카드 사장 등이 참석했다.
양측은 이날 맺은 업무협약을 바탕으로 향후 다양한 분야에서 공동 사업을 추진할 방침이다. 대표적으로 하나카드에서 출시하는 대한노인회 회원 전용 제휴카드는 신용카드 이용 시 매달 최대 1만5000원씩 연간 최대 18만원 할인 혜택을 제공한다.
함 회장은 “초고령사회에서 금융은 시니어의 안정적인 삶을 지탱하는 핵심 인프라”라면서 “단순한 상품 제공을 넘어 시니어의 삶 전반을 함께 고민하는 동반자로서 금융의 역할을 더욱 확대하겠다”고 말했다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
