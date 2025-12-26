올해 카톡 선물하기 2억개… 인기 1위는 스타벅스 상품권
올 한 해 카카오톡 선물하기를 통해 2억개에 가까운 선물이 오간 것으로 나타났다.
25일 카카오가 올 1월 1일부터 지난 17일까지 카카오톡 선물하기 이용 데이터를 분석한 결과 선물하기 전체 이용 횟수가 약 1억8950만건으로 집계됐다. 하루 평균 약 54만개의 선물이 오간 셈이다.
최고 인기 선물 교환권은 지난해에 이어 올해도 스타벅스 상품권이었다. 배달의민족 이마트·신세계 올리브영 투썸플레이스 상품권이 ‘톱5’에 들었다.
자신에게 선물하는 ‘자기 구매’ 중에서는 디올 뷰티(1위)와 프라다 뷰티(6위)나 바이레도, 르라보와 같은 고급 뷰티·니치 향수 브랜드가 상위권에 신규 진입했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사