전남도 “2030년까지 500개 햇빛 소득마을 조성”

전남도청사 전경. 전남도 제공

전남도가 오는 2030년까지 매년 100개씩 총 500개의 햇빛 소득마을을 조성한다.



25일 전남도에 따르면 ‘햇빛 소득마을’은 주민이 직접 참여해 태양광 발전으로 소득을 창출하고 에너지 자립을 이루는 사업이다.



전남도는 내년 2월 예정된 정부 공모에 맞춰 최대한 많은 마을이 선정될 수 있도록 지원할 방침이다. 정부는 전국적으로 2500개 마을을 조성한다는 계획을 밝힌 바 있다.



전남도는 지난 24일 도내 22개 시군과 영상회의를 열어 추진 방안을 공유하고, 정부 공모 대응 전략을 논의했다.



도는 수요조사를 통해 희망 마을을 발굴하고, 부지 선정과 사업성 분석 등 현장 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정이다.



이를 위해 녹색에너지연구원과 공동으로 현장지원단을 구성해 후보지 발굴, 주민 설명회, 공모 신청·선정까지 전 과정을 지원한다.



다만 전남도는 도 전역이 계통관리변전소로 지정돼 전력망 연결에 어려움이 있는 상황이다. 도는 주민참여형 태양광 발전에 대해 우선 접속을 허용하는 전기사업법 개정안이 발의된 만큼 제도 개선을 활용하고, 에너지저장장치(ESS) 연계를 통해 계통 문제를 단계적으로 해결할 계획이다.



또한 태양광 설비 투자비의 최대 85%까지 정부 장기 저리 융자 지원이 가능하지만, 협동조합은 담보 확보가 어려워 대출 실행에 한계가 있는 만큼 대출 담보 요건 완화를 정부에 지속적으로 건의할 예정이다.



전남도 관계자는 “마을공동체를 중심으로 유휴 자원을 활용해 주민 소득 증대와 재생에너지 확대를 동시에 달성할 수 있도록 시군, 유관기관과 협업을 강화하겠다”고 말했다.



무안=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



