시사 전체기사

[단독] 흔들리는 국방부 징계위… 방첩사 대령 무혐의 번복

입력:2025-12-25 18:51
수정:2025-12-25 18:54
공유하기
글자 크기 조정

또 상부지시에 보류 ‘답정너’ 논란
軍안팎, 국방장관 판단 반영 해석

국방부. 연합뉴스TV 제공

국방부가 12·3 비상계엄 가담자 징계 심의에서 국군방첩사령부 사이버보안실장이었던 유재원 대령에 대해 ‘무혐의’ 결론을 내렸다가 상부의 재검토 지시로 이를 보류한 것으로 파악됐다. 유 대령은 계엄 당시 친여 성향 방송인 김어준씨가 운영하는 ‘여론조사꽃’에 출동하라는 명령을 받았지만 다른 곳에서 시간을 보내는 소극적 대응을 한 인물이다.

25일 국민일보 취재를 종합하면 국방부 징계위는 성실의무 위반을 이유로 징계 대상에 오른 유 대령에 대해 이번 주 초 ‘징계 사유 없음’을 결정했다. 유 대령은 징계위에서 “출동 명령이 위법하다고 판단해 한강공원 일대를 거닐며 고의로 시간을 끌었고, 시설을 장악하지도 않았다”는 취지로 항변했다. 징계위도 유 대령이 여론조사꽃에 실제로 진입하지 않은 점 등을 근거로 소극적 대응을 했다고 판단해 징계 대상이 아니라고 결론 내렸다.

그러나 이 결정은 ‘징계 필요성을 재검토하라’는 주문이 재차 내려오면서 보류됐다. 군 관계자는 “징계위원 다수가 징계 대상이 아니라고 판단했지만 이후 심의를 다시 하라는 상부 지시가 있었던 것으로 알고 있다”고 말했다.

군 안팎에선 안규백 국방부 장관의 판단이 반영된 것 아니냐는 해석도 나온다. 안 장관은 지난 18일 업무보고에서 이재명 대통령이 “출동했더라도 소극적 대응으로 사태가 확산되지 않도록 한 중간 간부는 책임을 물을 게 아니라 포상해야 하는 것 아니냐”고 묻자 “반은 맞고 반 이상은 틀린 것”이라고 답했다. 안 장관은 “비상계엄 해제가 의결된 뒤 하급자가 ‘출동하면 안 된다’고 했지만 유 대령이 ‘가자’고 말했다고 한다”고도 설명했다. 유 대령이 지난해 12월 4일 오전 1시1분 국회에서 비상계엄 해제가 의결된 이후에도 복귀하지 않아 2차 계엄을 준비하러 간 것일 수 있다는 것이다.

앞서 김상환 전 육군법무실장도 김민석 국무총리 지시에 따라 근신에서 강등으로 징계가 번복된 바 있다.

군 안팎에서는 김 전 실장에 이어 징계 번복 사례가 잇따르면서 징계위 결정이 독립적 판단이 아닌 상부 의중에 따라 좌우되는 것 아니냐는 지적이 제기된다. 징계 심의가 사실상 결론을 정해놓은 상태에서 진행되는 형식적 절차로 전락했다는 것이다. 상부 지시로 번번이 결론이 뒤바뀌면 군 절차 전반에 대한 신뢰성이 훼손된다는 비판도 나온다. 군 관계자는 “결론이 사전에 정해진 듯한 징계가 반복된다면 군의 자정 기능 자체를 누가 믿을 수 있겠느냐”고 말했다.

송태화 기자 alvin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
송태화 기자
정치부
송태화 기자
473
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“한국분들은 친부모·친형제”… 北 포로의 귀순 편지
[단독] 임종성 “통일교 TM 보고 문건, 충성 경쟁으로 과포장돼”
[단독] ‘기동카’ 일평균 이용자 72만명→30만명 급감 예상
국내 복귀하는 ‘서학개미’ 세금 깎아준다
부모 폭행하다 형한테 맞자 가족 모두 살해…30대 무기징역
‘숏폼만 본다고?…’ 젊은층이 이끄는 ‘텍텍붐’
“교육 불평등 확대”… 끊긴 계층 사다리·사라진 개천의 용
트럼프 “인플레는 저절로 조정돼…금리 내리는 연준 의장 원해”
국민일보 신문구독