메조소프라노 김청자 교수 헌정음악회, 케이 김경은 피아노 리사이틀
[And 방송·문화] 영산아트홀 28·30일 공연
메조소프라노 김청자 전 한국예술종합학교 교수의 제자들이 스승에게 헌정하는 음악회(왼쪽)가 오는 28일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 김 교수는 1970년 스위스 베른에서 오페라 ‘티토 황제의 자비’로 데뷔한 뒤 유럽 오페라극장에서 16년간 활약했다. 귀국 후에는 중앙대와 연세대, 한국예술종합학교에서 제자들을 길러냈다. 2010년 정년 퇴임 이후에는 아프리카 말라위로 건너가 학교를 세우는 등 봉사 활동에 매진하며 현지 청소년들에게 음악으로 희망을 전했다. 2012년 암이 발병해 현재 한국에서 투병 중이다. ‘그대 있음에’라는 제목의 공연에서는 성악가 13명, 피아니스트 3명, 색소포니스트 1명이 참여해 다양한 성악곡을 들려준다. 문의 영음예술기획(02-581-5404)
케이 김경은의 피아노 리사이틀(오른쪽)이 오는 30일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 2024년부터 이어온 베토벤 피아노 소나타 전곡 시리즈의 세 번째 무대다. 김경은은 영국 예후디 메뉴인 음악학교와 퍼셀 음악학교를 졸업한 뒤 미국으로 건너가 뉴욕 줄리아드 음악원 학부와 석사, 맨해튼 음대 최고연주자과정과 박사 과정을 마쳤다. 2010년 귀국 후에는 후학을 양성하는 한편 다수의 현대 작품을 한국 초연하며 연주자로서도 활발하게 활동하고 있다. 그는 예술의전당 영재아카데미 강사 시절 피아니스트 임윤찬의 기초를 다진 첫 스승으로도 잘 알려져 있다. ‘침묵으로 가는 길’(Path to Silence)이라는 부제를 단 리사이틀에서는 베토벤 피아노 소나타 4·6·7번을 들려준다. 문의 ㈜판테온(02-2135-1379)
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사