배다리 헌책방 골목, 짜장면… 인천지역유산 선정
조계지 계단·신포시장 등 포함
동의 얻어 인증 표식 제작·설치
인천시가 시민의 삶과 기억이 축적된 공간과 문화를 문화유산으로 보존하기 위해 ‘인천지역유산’을 처음으로 선정했다.
인천시는 배다리 헌책방 골목, 각국 조계지 계단, 신포국제시장, 짜장면, 인천아트플랫폼, 부평시장 등 총 17건을 ‘인천지역유산’으로 지정했다고 25일 밝혔다.
이번 선정 대상은 개항 이후 인천의 역사와 생활사, 산업과 도시 변화의 흐름을 보여주는 공간과 문화로, 공동체의 기억이 축적돼 시민 공감도가 높다는 평가를 받았다.
‘인천지역유산’은 국가유산이나 시 지정·등록 문화유산에는 포함되지 않지만, 근현대에 형성된 공간·기록·사건 등 인천의 역사적·사회문화적 가치와 상징성을 지닌 자산을 발굴·보존하기 위한 제도다.
특히 시민의 일상과 기억을 문화유산의 범주로 확장했다는 점에서 의미가 크다.
이번 첫 선정은 제도 시행 초기 단계임을 고려해 시민 공모를 통해 후보를 발굴하고, 전문기관의 조사·연구와 인천지역유산위원회의 현지조사 및 심의를 거쳐 이뤄졌다. 선정 과정에서는 역사성, 사회문화성, 상징성, 보존 현황 등이 종합적으로 검토됐다.
시는 선정된 지역유산에 대해 소유자와 관리단체의 동의를 얻어 인증 표식을 제작·설치하고, 이를 통해 보존에 대한 인식과 지역 자긍심을 높일 계획이다. 또한 시민 참여를 확대해 지역유산을 지속적으로 발굴하고, 제도를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.
윤도영 시 문화체육국장은 “인천지역유산은 시민의 기억과 일상이 곧 문화유산이 될 수 있음을 보여주는 제도”라며 “이번 첫 선정을 계기로 지역 정체성을 더욱 공고히 하고, 시민과 함께 만들어가는 문화유산 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”라고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
