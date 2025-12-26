울산·포항·서산, 분산에너지특구 추가 지정

지역에서 생산한 전기를 현지 기업이 사용하는 ‘분산에너지 특화지역’(분산특구)으로 울산시와 경북 포항시, 충남 서산시 3곳을 추가 지정했다고 기후에너지환경부가 25일 밝혔다. 기후부는 지난달 초 에너지위원회를 열어 전남과 제주, 경기 의왕시와 부산시를 분산특구로 지정했고, 당시 보류된 3곳도 이번에 재심의를 거쳐 추가했다.
울산은 지역 발전사의 열병합 발전 설비를 통해 인근 석유화학 업계와 SK-미국 아마존웹서비스(AWS)가 추진 중인 국내 최대 규모의 인공지능(AI) 데이터센터에 저렴한 가격의 전기를 공급한다는 계획이다. 충남도 울산과 유사한 열병합 발전 방식으로 서산 석유화학단지에서 전력을 직접 공급해 어려움에 직면한 석화업계의 가격 경쟁력을 높인다는 구상이다. 전력 판매 수익 일부는 인근 마을의 태양광 보급·노후 변압기 교체 지원에 투입된다.
경북은 그린 암모니아 기반 연료전지 발전(40㎿)으로 포항 이차전지 기업에 ‘무탄소 전기’를 공급한다. 특히 암모니아를 수소로 전환하는 과정에서 미국 아모지사가 개발한 암모니아 크래킹 설비를 활용해 관련 생산설비 투자·일자리 확대 등도 유도한다는 계획이다.
기후부는 분산특구 지역의 사업 이행 현황을 주기적으로 점검한다는 방침이다. 기후부 관계자는 “전력 수요의 비수도권 이전을 촉진하고 지역의 탄소중립 사례도 발굴할 계획”이라고 했다.
