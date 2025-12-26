“24일 밤 11시23분 산타 한국 진입”
‘산타 이동 경로 추적’ 노라드
“4분간 머물며 2000만개 선물 전달”
산타클로스가 크리스마스이브에 루돌프가 끄는 썰매를 타고 한국을 찾아 약 4분간 머무르며 2000만개의 선물을 어린이들에게 나눴다고 북미항공우주방위사령부(NORAD·노라드)가 밝혔다.
산타의 이동 경로를 추적하는 노라드에 따르면 산타는 24일 밤 11시23분쯤 제주 서귀포 남쪽 상공에 진입했다. 이후 약 4분 뒤 서울에 도착한 산타는 여의도 63빌딩과 남산 서울타워, 잠실 롯데월드타워, 경복궁 지붕 위 등을 돌고 평양으로 향했다.
노라드는 산타의 위치를 가상으로 추적해 어린이들에게 알려주는 연례 이벤트를 70년째 하고 있다. 미사일 열을 감지하는 장비가 루돌프의 코에서 나오는 적외선 신호를 포착해 산타의 이동 경로를 따라간다고 주장한다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사는 24일(현지시간) 플로리다주 팜비치의 마러라고 클럽에서 노라드의 ‘산타 추적 핫라인’ 전화를 받으며 아이들과 이야기를 나눴다. 트럼프 대통령은 오클라호마주에 사는 10살 어린이와 통화하면서 “산타는 매우 착한 사람”이라며 “우리나라에 나쁜 산타가 들어오지 못하게 하겠다”고 말했다.
