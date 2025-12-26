농심, 지역사회 이웃에 신라면 4500박스 전달
농심이 올겨울에도 지역사회 이웃들을 위한 나눔 활동을 이어갔다. 농심은 연말을 맞아 본사와 전국 6개 공장 인근 지역의 소외계층을 대상으로 ‘사랑의 신라면’ 4500박스를 전달했다고 25일 밝혔다.
‘사랑의 신라면’은 농심이 매년 연말 지역사회와 온정을 나누기 위해 진행해 온 대표적인 사회공헌 활동이다. 2008년을 시작으로 올해 18년째를 맞았다. 그동안 전달된 라면은 누적 약 7만5000박스에 달한다. 임직원과 회사가 함께 참여했다는 점에서 의미가 크다. 임직원들이 급여의 일부를 자발적으로 기부해 조성한 ‘해피펀드’에 회사가 동일한 금액을 더하는 ‘매칭 그랜트’ 방식으로 기부품을 마련했다. 농심 관계자는 “추운 겨울 이웃들이 따뜻한 신라면 한 그릇으로 몸과 마음의 온기를 채우길 바라는 마음”이라고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
