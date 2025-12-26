시사 전체기사

농심, 지역사회 이웃에 신라면 4500박스 전달

입력:2025-12-26 01:26
공유하기
글자 크기 조정
농심 동작구 사랑의 신라면 전달식 사진. 농심 제공

농심이 올겨울에도 지역사회 이웃들을 위한 나눔 활동을 이어갔다. 농심은 연말을 맞아 본사와 전국 6개 공장 인근 지역의 소외계층을 대상으로 ‘사랑의 신라면’ 4500박스를 전달했다고 25일 밝혔다.

‘사랑의 신라면’은 농심이 매년 연말 지역사회와 온정을 나누기 위해 진행해 온 대표적인 사회공헌 활동이다. 2008년을 시작으로 올해 18년째를 맞았다. 그동안 전달된 라면은 누적 약 7만5000박스에 달한다. 임직원과 회사가 함께 참여했다는 점에서 의미가 크다. 임직원들이 급여의 일부를 자발적으로 기부해 조성한 ‘해피펀드’에 회사가 동일한 금액을 더하는 ‘매칭 그랜트’ 방식으로 기부품을 마련했다. 농심 관계자는 “추운 겨울 이웃들이 따뜻한 신라면 한 그릇으로 몸과 마음의 온기를 채우길 바라는 마음”이라고 말했다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이다연 기자
산업2부
이다연 기자
605
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“익명계정 은따는 못 잡아”… SNS 타고 활개치는 신종 학폭
쿠팡 “외부 유출 없었다” 기습 발표… ‘셀프 면죄부’ 논란
“재테크, 뭘 안 해야 하는데 자꾸 해서 문제… 유튜브도 끊어라”
상위 10%만 황금시대… 트럼프 경제는 ‘양극화 심화’ K자형
美파워볼 복권 이월 당첨금 2.6조원, 마침내 ‘잭팟’
계란 한 판 7천원 넘어…조류 인플루엔자 확산에 수급 불안도
돌아온 서학개미 양도세 깎아준다
1분기 해외주식 5000만원 매도… 국장 복귀 땐 양도소득세 ‘0원’
국민일보 신문구독