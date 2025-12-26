여름 햇살 비추는데 눈발 날려요
겨울 임금님의 위험한 생일 파티
조나단 프리들랜드 글·에밀리 서튼 그림, 김서정 옮김
달과로켓, 40쪽, 1만8000원
겨울 임금님은 생일을 맞아 동생들을 불러 특별한 생일 파티를 열고 싶었다. 해님과 바람은 좋은 생각이 아니라 말했다. 바로 동생들은 봄 여왕, 여름 임금, 가을 여왕이었기 때문이다. 겨울 임금님은 고집을 부렸다. 우려대로 이상한 일이 벌어지기 시작했다. 눈부신 여름 햇살이 비추는데 가을비가 세차게 내렸고, 거기다 사방에는 겨울눈까지 날렸다. 바로잡아야 했다. 동생들은 하나둘 떠나갔다. 그렇게 사계절은 알맞은 때와 장소를 찾았다.
제2차 세계대전 중 유대인으로서 독일에서 영국으로 다시 호주로 쫓겨 다니다 27세로 요절한 한 청년 작가의 원고를 복원한 것이다. 번역가 김서정은 우선 “기후 위기를 경고하는 메시지”를 떠올렸지만, 원작자의 기구한 운명을 겨울 임금님의 마지막 깨달음과 겹쳐 본다. “사랑하는 사람들과 같은 때 같은 장소에 함께 있을 수 없는 경우도 있어요.”
맹경환 선임기자
