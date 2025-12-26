시사 전체기사

따뜻함으로 허무는 친구 사이 벽

입력:2025-12-26 00:10
[책과 길]
너와 등을 맞대면
무르르 글·그림
킨더랜드, 48쪽, 1만7000원


벽에서 등을 떼고는 걸을 수 없는 한 소년이 있다. 광장에서 사람들과 어울리고 싶었지만 그럴 수 없었다. 광장에는 등을 붙일 곳이 없었기 때문이다. 그래서 소년은 늘 혼자였다. 어느 날 용기를 내보기로 했다. 광장을 향해 난 긴 벽을 따라 걸었다. 마지막 광장으로 나서려면 등을 떼야 했다. 그를 낚아챈 건 두려움이었다. 평생 벽에서 등을 떼지 못할 거라고 자책하는 순간, 한 소녀가 나타났다. “내게 좋은 방법이 있어. 내 등에 너의 등을 맞대고 걷는 거야.”

소녀의 등은 따뜻했다. 해가 저무는 것도, 해가 바뀌는 것도 모른 채 서로의 등을 맞대고 함께했다. 어느 겨울, 둘은 바다를 보러 갔다. 그 순간, 바다보다 더 보고 싶은 것이 생겼다. 등을 떼고 소녀의 눈을 바라봤다. 바다보다 넓고 깊었다. 서로에게 따뜻한 등을 내어 준다면, 스스로 갇혔던 벽을 부수고 더 큰 세계로 나아갈 수 있는 용기를 얻을 수 있다.

맹경환 선임기자

