[단독] 통일교 특검 제3자 추천 방식… 여당도 검토, 헌재·민변 거론
“법원행정처 추천 방식은 수용 불가”
이준석, 국힘에 단식 투쟁 제안 예정
더불어민주당이 통일교 특검 후보를 두고 제3자 추천 카드를 적극 검토하는 것으로 전해졌다. 민주당 소속 전·현직 의원들이 관련 수사를 받는 만큼 당이 추천하는 대신 신뢰할 수 있을 만한 제3자 추천도 받아들이겠다는 취지다.
24일 국민일보 취재를 종합하면 민주당은 내부적으로 여당 추천 방식 대신 제3자 추천 방식을 검토하는 것으로 알려졌다. 헌법재판소나 민변(민주사회를 위한 변호사모임) 등 다른 기관 또는 단체를 추천권자로 하는 방안이 내부적으로 언급된 것으로 전해졌다. 다만 여야 협상 과정에서는 여야 1명씩 추천하는 방안을 먼저 제시했다고 한다.
민주당은 국민의힘과 개혁신당이 제안한 법원행정처 추천 방식은 절대 수용할 수 없다는 입장이다. 김병기 민주당 원내대표는 최고위원회의에서 “사법부가 특검 추천권을 독점한다면 그런 특검을 뭐 하러 하나. 국민 신뢰를 얻을 수 있겠느냐”며 반대 의사를 명확히 밝혔다. 이어 “법원행정처에서 특검을 추천하라는 건 특검을 하지 말자는 선언과 다름없다. 주권자인 국민께서 납득할 수 있는 특검으로 끝까지 갈 것”이라고 예고했다.
이에 송언석 국민의힘 원내대표는 “말로만 ‘특검 즉각 추진’을 외치고 아직 법을 제출하지 않은 채 우리 당이 제안한 제3자 특검 추천 방식을 비난하는 데에만 열을 올리고 있다”며 “추천권 논쟁으로 특검을 지연시키려는 꼼수”라고 비판했다.
전날 조국혁신당이 거대 양당을 배제하고 자신들이 추천권을 갖는 특검법안을 발의하면서 민주당의 선택권은 크게 줄어든 상태다. 야당의 필리버스터를 강제 종료시키기 위해서는 혁신당 협조가 필수적이기 때문이다.
후보 추천권과 별개로 여야는 신속한 특검 도입 필요성을 강조하며 여론전에 나섰다. 정청래 민주당 대표는 “국민의힘과 통일교의 유착이 유죄로 확정된다면 국민의힘은 위헌 정당으로 해산돼야 한다”며 “통일교와 국민의힘 간 정교유착 의혹을 낱낱이 밝혀내 민주주의의 기본원리를 해치는 ‘헌법의 적’을 단호히 단죄할 것”이라고 강조했다. 송언석 원내대표는 “전재수 전 해양수산부 장관 등 이재명 정권 핵심 인사들의 유착 의혹이 확정되면 정권이 해산돼야 할 것”이라고 맞받았다.
이준석 개혁신당 대표는 민주당에 통일교 특검 수용을 압박한다는 차원에서 장동혁 국민의힘 대표에게 공동 단식까지 제안할 구상인 것으로 전해졌다. 이 대표는 “가만히 있으면 시간만 지나갈 것이고 분위기를 이어가려면 뭐라도 해야 한다는 취지”라고 설명했다.
김판 이형민 기자 pan@kmib.co.kr
