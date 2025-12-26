한국사 뒤편 묻힌 ‘양공주’를 아시나요
[책과 길] 유령 연구
그레이스 M. 조 지음, 성원 옮김
동녘, 396쪽, 2만5000원
한국계 미국인 사회학자인 저자는 6·25 이후 상선 선원이었던 미국인 아버지, 그와 결혼해 미국으로 이주한 한국인 어머니 사이에서 태어났다. 저자는 스물세 살에 어머니가 ‘양공주’였다는 사실을 알게 된다. 기지촌 여성들은 당사자는 물론 그들의 가족, 한국과 미국 정부로부터도 배제된 ‘유령’이었다.
저자는 한국사 뒤편에 묻혀 있던 양공주가 어떻게 등장해 어떤 트라우마를 경험하고, 어떻게 삭제되었는지 보여준다. 그리고 그 삭제가 어떻게 유령을 생성했는지, 유령이 어떻게 산 자들 주위를 배회하며 그들에게 영향을 미쳐왔는지 밝힌다. 어머니의 생애를 탐구한 ‘전쟁 같은 맛’(2023)에 앞서 나온 저자의 첫 책이다. 박사 논문을 토대로 공식 기록에 등장하지 않는 다양한 자료들이 녹아 있다. 가족의 비밀을 털어놓는 일에 대해 유일하게 지지해 준 이는 어머니였다고 한다. 저자는 “엄마, 난 어머니에 관한 그 어떤 것도 수치스럽지 않아요. 엄마는 인정받아 마땅해요”라고 말할 수 있어 행복하다고 했다. 그는 “책으로 남기지 않았더라면 망각되었을 것들의 기억을 살아 있게 만들고 싶었다”고 말한다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사