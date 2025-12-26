메뉴판 속 숨은 이야기 ‘맛보기’

⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★

·메뉴판을 통해 음식문화사를 정리하는 독특한 시도다

·음식에 관한 다양한 상식도 중간중간 숨어 있다

·두툼한 메뉴판을 연상시키는 디자인과 제본도 인상적이다

