AI와 드론으로 사고 감지… 해경, 구조 골든타임 앞당긴다

‘스마트 해양안전망’ 구축 나서

연안안전지킴이 활동 80시간으로

해양경찰청 전경. 해양경찰청 제공

해양경찰청은 AI와 드론 등 첨단 기술을 활용해 사고 발생 전 위험을 감지하고 대응하는 ‘스마트 해양안전망’ 구축에 나선다고 24일 밝혔다.



과거에는 사고 발생 후 구조에 집중했지만, 앞으로는 AI가 위험 징후를 먼저 포착하고 드론이 현장으로 날아가 경고 방송을 실시하는 방식으로 전환된다.



과학기술정보통신부 ‘AI 민생 10대 프로젝트’로 개발 중인 항공 채증영상 분석 AI ‘Deep Blue Eye’는 선박 종류를 분류하고 불법 여부를 판독하며, 해상 조난자를 신속히 발견한다. 안개나 비로 흐릿한 영상도 복원해 요구조자의 허우적거림 등 세밀한 행동 패턴을 읽어 구조 골든타임 확보가 가능하다.



해경은 2026년부터 5년간 전국 77개 연안 파출소에 열화상 카메라와 스피커가 장착된 드론을 순차 배치한다. 드론은 야간과 악천후에도 위치를 파악하고 고립 등 사고 위험이 감지되면 즉시 경고 방송을 실시, 구조대 도착 전 국민이 스스로 위험을 인지하고 대피할 수 있도록 돕는다.



관제 인프라도 강화된다. 동해와 포항 광역 VTS 운영을 시작하고 새만금, 부산 기장, 거제 등 주요 해역에도 관제 시설을 확충해 사각지대를 줄인다. 이동 중 잠수복 착용이 가능한 구조 승합차량을 도입해 현장 도착 즉시 구조 투입이 가능하며, 제주 해역 대형·복합 사고에 대비해 2026년 3월 제주해양특수구조대를 신설해 신속 대응력을 높일 계획이다.



해경은 국민 참여형 안전망도 강화한다. 연안 위험 구역 97개소에 배치된 194명의 연안안전지킴이 활동 시간을 월 51시간에서 80시간으로 늘리고, SNS 숏폼 챌린지와 찾아가는 연안안전교실 등 국민 눈높이 맞춤 콘텐츠를 통해 안전 문화를 확산한다.



장인식 청장 직무대행은 “핵심 목표는 인프라 혁신을 통해 단 1초라도 빨리 구조하는 것”이라며, “AI와 드론 등 첨단 기술이 국민의 일상을 지키는 든든한 방패가 될 수 있도록 현장 중심의 정책을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.



인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 해양경찰청은 AI와 드론 등 첨단 기술을 활용해 사고 발생 전 위험을 감지하고 대응하는 ‘스마트 해양안전망’ 구축에 나선다고 24일 밝혔다.과거에는 사고 발생 후 구조에 집중했지만, 앞으로는 AI가 위험 징후를 먼저 포착하고 드론이 현장으로 날아가 경고 방송을 실시하는 방식으로 전환된다.과학기술정보통신부 ‘AI 민생 10대 프로젝트’로 개발 중인 항공 채증영상 분석 AI ‘Deep Blue Eye’는 선박 종류를 분류하고 불법 여부를 판독하며, 해상 조난자를 신속히 발견한다. 안개나 비로 흐릿한 영상도 복원해 요구조자의 허우적거림 등 세밀한 행동 패턴을 읽어 구조 골든타임 확보가 가능하다.해경은 2026년부터 5년간 전국 77개 연안 파출소에 열화상 카메라와 스피커가 장착된 드론을 순차 배치한다. 드론은 야간과 악천후에도 위치를 파악하고 고립 등 사고 위험이 감지되면 즉시 경고 방송을 실시, 구조대 도착 전 국민이 스스로 위험을 인지하고 대피할 수 있도록 돕는다.관제 인프라도 강화된다. 동해와 포항 광역 VTS 운영을 시작하고 새만금, 부산 기장, 거제 등 주요 해역에도 관제 시설을 확충해 사각지대를 줄인다. 이동 중 잠수복 착용이 가능한 구조 승합차량을 도입해 현장 도착 즉시 구조 투입이 가능하며, 제주 해역 대형·복합 사고에 대비해 2026년 3월 제주해양특수구조대를 신설해 신속 대응력을 높일 계획이다.해경은 국민 참여형 안전망도 강화한다. 연안 위험 구역 97개소에 배치된 194명의 연안안전지킴이 활동 시간을 월 51시간에서 80시간으로 늘리고, SNS 숏폼 챌린지와 찾아가는 연안안전교실 등 국민 눈높이 맞춤 콘텐츠를 통해 안전 문화를 확산한다.장인식 청장 직무대행은 “핵심 목표는 인프라 혁신을 통해 단 1초라도 빨리 구조하는 것”이라며, “AI와 드론 등 첨단 기술이 국민의 일상을 지키는 든든한 방패가 될 수 있도록 현장 중심의 정책을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.인천=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지