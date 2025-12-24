“불완전한 입법”… 권력기관 마구잡이 ‘입틀막 소송’ 우려

‘공공의 이익 침해하는 정보’ 규정

선제적 의혹 제기 봉쇄 수단 지목

가짜뉴스 유튜브 규제 도입은 의미

위헌 논란이 있는 정보통신망법 개정안이 24일 국회 본회의에서 더불어민주당 주도로 처리되고 있다. 개정안은 재석 의원 177명 중 찬성 170명으로 가결됐다. 천하람·이주영 개혁신당 의원과 정혜경 진보당 의원은 반대표를 던졌다. 박주민 민주당 의원과 용혜인 기본소득당 의원, 손솔 진보당 의원, 한창민 사회민주당 의원은 기권표를 행사했다. 이병주 기자

전문가들은 국회 본회의를 통과한 정보통신망법 개정안이 한국 사회 공론장에 상당한 폭의 변화를 불러올 것이라고 내다본다. 그간 사실상 규제 사각지대에 놓였던 유튜브 등의 책임 있는 정보 유통 의무를 법제화했다는 점에서 의의가 없지 않다는 목소리도 나온다. 그러나 다수는 불완전한 입법으로 전략적 봉쇄소송이 급증하는 등 표현의 자유와 공론장에 미칠 부정적 영향에 주목하고 있다.



입법을 주도한 더불어민주당은 개정안이 악의적인 허위·조작정보로부터 국민을 보호할 수단이라고 주장한다. 박수현 수석대변인은 24일 본회의 직후 서면브리핑에서 “‘표현의 자유’는 거짓을 면책하는 권리가 아니라 민주주의를 지키는 책임과 함께 서야 한다”며 “국민의 권리, 정보의 공공성, 건강한 민주주의를 위한 언론개혁은 흔들림 없이 계속될 것”이라고 밝혔다.



학계에서도 큰 틀에서 변화한 정보통신 환경과 허위 정보의 범람에 대응할 법제 정비가 필요했다는 평가는 나온다. 한 서울 소재 대학 신문방송학과 교수는 “허위·조작정보로 이익을 보는 이들이 분명히 존재하는 상황에서 이를 규율할 사회적 시스템이 부족했던 것은 사실”이라고 말했다.



문제는 표현의 ‘내용’을 근거로 정보 유통을 금지하는 방식이 부작용을 양산할 것이라는 우려다. 김동찬 언론개혁시민연대 정책위원장은 “(허위·조작정보에 대한 판단을) 행정기관이 해도 문제고, 사업자가 해도 문제다. 오직 법원이 해야 하고 그것이 아니라면 자율적 구조 내에서 독립적·전문적으로 판단이 이뤄져야 하는데 해당 법안은 그렇지 못하다”고 비판했다.



특히 허위·조작정보의 요건 중 ‘공공의 이익을 침해하는 정보’ 대목이 대표적인 전략적 봉쇄소송의 수단이 될 것으로 꼽는다. 최종 확정되지 않은 사안이라거나 공식 자료가 아니라는 이유로 선제적 의혹 제기 보도에 대한 소송이 남발될 수 있다는 것이다.



유튜브·네이버 등 민간 플랫폼사업자가 1차 관문으로 작용하는 데 대한 우려도 있다. 김 위원장은 “일개 사기업이 자체 판단에 따라 삭제 여부를 결정하게 되는 구조”라며 “이 과정에서 삭제·차단되지 않아야 할 합법적 표현물도 대거 포함될 수 있다”고 말했다.



이른바 위축 효과도 예상되는 부작용이다. 특히 소규모 매체나 유튜버일수록 영향을 크게 받을 수 있다는 목소리가 나온다. 오병일 디지털정의네트워크 대표는 MBC라디오에서 “언론도 규모에 따라 천차만별이지만 유튜버의 경우 대부분 소송에 대응할 재정적·행정적 역량이 미흡할 것”이라며 “소송 전에 스스로 표현을 철회하거나 아예 하지 않는 위축 효과가 발생할 수 있다”고 말했다.



개정안이 정치적으로 극화된 집단 간에 상대 진영을 공격하는 수단으로 쓰일 것이란 전망도 나온다. 이준웅 서울대 언론정보학과 교수는 “제3자에 의해 형사 고발이 가능한 현 구조만으로도 문제가 있는데, 거기에 근거를 더 얹어주는 셈”이라며 “사인 간 고발도 난무할 것”이라고 비판했다.



송경모 기자 ssong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전문가들은 국회 본회의를 통과한 정보통신망법 개정안이 한국 사회 공론장에 상당한 폭의 변화를 불러올 것이라고 내다본다. 그간 사실상 규제 사각지대에 놓였던 유튜브 등의 책임 있는 정보 유통 의무를 법제화했다는 점에서 의의가 없지 않다는 목소리도 나온다. 그러나 다수는 불완전한 입법으로 전략적 봉쇄소송이 급증하는 등 표현의 자유와 공론장에 미칠 부정적 영향에 주목하고 있다.입법을 주도한 더불어민주당은 개정안이 악의적인 허위·조작정보로부터 국민을 보호할 수단이라고 주장한다. 박수현 수석대변인은 24일 본회의 직후 서면브리핑에서 “‘표현의 자유’는 거짓을 면책하는 권리가 아니라 민주주의를 지키는 책임과 함께 서야 한다”며 “국민의 권리, 정보의 공공성, 건강한 민주주의를 위한 언론개혁은 흔들림 없이 계속될 것”이라고 밝혔다.학계에서도 큰 틀에서 변화한 정보통신 환경과 허위 정보의 범람에 대응할 법제 정비가 필요했다는 평가는 나온다. 한 서울 소재 대학 신문방송학과 교수는 “허위·조작정보로 이익을 보는 이들이 분명히 존재하는 상황에서 이를 규율할 사회적 시스템이 부족했던 것은 사실”이라고 말했다.문제는 표현의 ‘내용’을 근거로 정보 유통을 금지하는 방식이 부작용을 양산할 것이라는 우려다. 김동찬 언론개혁시민연대 정책위원장은 “(허위·조작정보에 대한 판단을) 행정기관이 해도 문제고, 사업자가 해도 문제다. 오직 법원이 해야 하고 그것이 아니라면 자율적 구조 내에서 독립적·전문적으로 판단이 이뤄져야 하는데 해당 법안은 그렇지 못하다”고 비판했다.특히 허위·조작정보의 요건 중 ‘공공의 이익을 침해하는 정보’ 대목이 대표적인 전략적 봉쇄소송의 수단이 될 것으로 꼽는다. 최종 확정되지 않은 사안이라거나 공식 자료가 아니라는 이유로 선제적 의혹 제기 보도에 대한 소송이 남발될 수 있다는 것이다.유튜브·네이버 등 민간 플랫폼사업자가 1차 관문으로 작용하는 데 대한 우려도 있다. 김 위원장은 “일개 사기업이 자체 판단에 따라 삭제 여부를 결정하게 되는 구조”라며 “이 과정에서 삭제·차단되지 않아야 할 합법적 표현물도 대거 포함될 수 있다”고 말했다.이른바 위축 효과도 예상되는 부작용이다. 특히 소규모 매체나 유튜버일수록 영향을 크게 받을 수 있다는 목소리가 나온다. 오병일 디지털정의네트워크 대표는 MBC라디오에서 “언론도 규모에 따라 천차만별이지만 유튜버의 경우 대부분 소송에 대응할 재정적·행정적 역량이 미흡할 것”이라며 “소송 전에 스스로 표현을 철회하거나 아예 하지 않는 위축 효과가 발생할 수 있다”고 말했다.개정안이 정치적으로 극화된 집단 간에 상대 진영을 공격하는 수단으로 쓰일 것이란 전망도 나온다. 이준웅 서울대 언론정보학과 교수는 “제3자에 의해 형사 고발이 가능한 현 구조만으로도 문제가 있는데, 거기에 근거를 더 얹어주는 셈”이라며 “사인 간 고발도 난무할 것”이라고 비판했다.송경모 기자 ssong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지