고강도 구두개입 쏟아낸 당국… “내년 대미투자 200억 달러 이하”

“정부 강력한 의지 곧 확인” 발언

기존보다 강력한 방어 의지 표현

1500원대 기대심리는 잠재울 듯

최지영 기획재정부 국제경제관리관(가운데)이 24일 정부세종청사 기재부 기자실에서 국내 투자 및 외환 안정 세제지원 방안에 관해 설명하고 있다. 왼쪽은 박홍기 소득법인세정책관, 오른쪽은 변광욱 국제조세정책관. 연합뉴스

연고점을 위협하던 원·달러 환율이 하루 만에 30원 넘게 내린 배경에는 강력한 환율 안정 의지를 드러낸 외환 당국의 고강도 구두개입이 있었다. 정부가 내놓은 세제 지원 중심의 외환 수급 대책과 추가적인 경고 메시지도 힘을 보탰다. 시장은 환율 추가 상승에 대한 과도한 기대감이 일단 안정될 것으로 내다보는 분위기다.



24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 1.3원 오른 1484.9원으로 거래를 시작했지만 이때가 장중 최고점이었다. 개장 직후 한국은행과 기획재정부가 “원화의 과도한 약세는 바람직하지 않다”면서 구두개입에 나서자 환율은 20원 넘게 곤두박질쳤다. 오후 내내 하락세가 이어지면서 결국 전날보다 33.8원 내린 1449.8원에 주간 거래를 마쳤다.



외환 당국의 이날 구두개입은 기존보다 훨씬 강력해진 ‘방어 의지’를 담은 것이었다. 한은과 기재부는 “(앞서 발표한 대책들이) 정부의 강력한 의지와 종합적인 정책 실행 능력을 보여주기 위해 상황을 정비한 과정이었음을 곧 확인하게 될 것”이라고 강조했다. 지난 10월 13일 구두개입 당시의 “경계감을 가지고 면밀히 모니터링하고 있다”던 소극적인 메시지와는 대조적이다.



당국은 특히 환율 상승의 배경으로 꼽히는 연 200억 달러 대미 투자에 대한 과도한 의미 부여를 경계했다. 최지영 기재부 국제경제관리관은 이날 정부세종청사 브리핑에서 “(대미 투자가 이뤄질) 사업도 선정되지 않았고 사업 설계, 부지 매입, 인허가 등 절차를 고려하면 굉장히 지연될 수 있다”면서 “내년에 200억 달러 투자가 전부 다 이뤄질 것으로 생각하지 않는다”고 말했다.



시장에서는 정부의 확고한 의지 표명이 ‘환율 1500원대 진입’에 대한 기대심리를 잠재울 것으로 평가했다. 박상현 iM증권 연구원은 “당국의 잇따른 수급 안정책에 더불어 국민연금 환헤지도 연말 혹은 연초 본격화될 여지가 크다”면서 “정부의 환율 안정 의지와 우호적인 글로벌 외환시장 환경은 환율 하락 압력을 점차 높일 것”이라고 전망했다.



최지욱 한국투자증권 애널리스트도 “(외환 당국의 정책 발표와 개입이) 원화 약세에 과도하게 쏠려 있던 심리 안정에는 어느 정도 도움이 될 것”이라고 내다봤다. 다만 “(세제 지원 정책은) 법률안 통과가 필요하고 확장재정 기조를 감안하면 세금 감면 폭이 크지 않을 것”이라면서 “오늘 환율이 상당 폭 낮아졌지만 추가적인 큰 폭의 하락 가능성은 제한적”이라고 덧붙였다.



이의재 기자, 세종=양민철 기자



