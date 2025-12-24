[단독] 임종성 “통일교 TM 보고 문건, 충성 경쟁으로 과포장돼”

“외교활동을 통일교 사업으로 과장”

경찰, 한학자 조사… 윤영호는 무산

전재수 시계 의혹 불가리 압수수색



임종성(사진) 전 더불어민주당 의원이 24일 자신을 둘러싼 통일교 TM(True Mother·참어머니란 뜻으로 한학자 총재를 지칭) 보고 문건에 대해 “충성 경쟁으로 과포장된 보고서”라고 주장했다. 정당한 정치·외교 활동이 통일교의 이권 사업을 돕는 한 축으로 과장됐다는 취지다. 경찰은 이날 한 총재에 대한 2차 방문 조사를 벌였지만, 정치권 로비 의혹의 핵심인 윤영호 전 통일교 세계본부장 조사는 무산됐다.



임 전 의원은 국민일보와의 통화에서 “키르기스스탄 수자원 사업은 엄연히 한국수자원공사의 치적사업인데 통일교의 이권 사업으로 포장됐다”며 “한 총재를 향한 충성 경쟁 속에 내용을 과장하거나 포장해 보고서가 만들어졌다”고 말했다. 그러면서 “나는 통일교와 상관없이 외교의 일환으로 활동했을 뿐”이라고 덧붙였다. 임 전 의원은 2019년 10월 작성된 키르기스스탄 수자원 사업 관련 TM 보고 문건에 등장하는데 의혹을 전면 부인한 것이다. 이 보고에는 ‘임종성 의원을 통해 키르기스스탄 정부가 출자를 약속한 토지에 스마트시티 건설 타당성 검토를 시작했다’는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.



임 전 의원은 2020년 21대 총선을 앞두고 통일교 측으로부터 3000만원 금품을 수수했다는 의혹도 일축했다. 자신에게 금품을 전달했다는 윤 전 본부장의 연락처를 모르고, 만난 적도 없는데 어떻게 금품을 받을 수 있냐는 것이다. 앞서 경찰은 지난 15일 임 전 의원 자택 등에 대한 압수수색을 벌이며 그를 정치자금법 위반 혐의 피의자로 영장에 적시했다.



경찰은 이날 서울구치소에 수감 중인 한 총재를 약 3시간 동안 조사했다. 지난 17일 방문 조사에 이어 두 번째다. 경찰은 수사과정에서 확보한 증거 및 진술들을 바탕으로 한 총재를 추궁한 것으로 알려졌다. 경찰은 최근 한 총재의 전 비서실장 정원주씨와 통일교 자금을 관리한 조모 전 세계본부 총무처장, 한 총재의 ‘금고지기’로 알려진 김모씨 등을 참고인 신분으로 조사한 바 있다.



다만 윤 전 본부장에 대한 2차 방문 조사는 윤 전 본부장 측 사정으로 불발됐다. 지난 8월 특검 조사에서 임 전 의원 등 정치인 금품 제공 사실을 진술했던 윤 전 본부장은 최근 진술을 뒤집었다. 경찰로서는 윤 전 본부장의 기존 진술 외에 로비 의혹을 입증할 결정적 증거가 필요한 상황이다. 경찰은 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관에게 불가리 시계를 건넸다는 의혹과 관련해 전날 서울 서초구 불가리코리아를 압수수색했다. 경찰은 시계 전달 시기로 의심되는 2018년 전후 통일교 관계자의 제품 구매내역 등 자료를 확보했다.



통일교의 정치권 금품 제공 과정에서 핵심 창구 역할을 했다는 의혹을 받는 통일교 산하 천주평화연합(UPF)의 송광석 전 회장이 24일 서울 서대문구 경찰청에 출석하고 있다. 경찰은 송 전 회장이 윤영호 전 세계본부장 등과 함께 정치인들과 관계를 맺고 후원금을 보내는 일에 개입했다고 의심하고 있다. 연합뉴스

경찰은 통일교 산하 천주평화연합(UPF) 회장이었던 송광석씨도 피의자 신분으로 불러 조사했다. 송씨는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는다. 경찰은 통일교의 정치권 금품 제공 과정에서 송씨가 중간책 역할을 한 것으로 의심하고 있다.



박장군 조민아 기자 general@kmib.co.kr



