일상 깊숙이 들어온 AI… 3370만명 정보 유출 ‘쿠팡 사태’ 충격

2025 IT·테크 10대 뉴스

① 챗GPT·제미나이·딥시크 경쟁 심화… 국내도 소버린 AI 본격화



게티이미지뱅크

② 반도체 슈퍼사이클의 귀환… 하이닉스 주도, 삼성전자 추격



삼성전자 제공

③ 해외 인재 빨아들이는 중국… 미국의 핵심기술 규제로 가속



게티이미지뱅크

④ SK텔레콤·KT이어 쿠팡까지… 개인정보 유출·해킹으로 홍역



뉴시스

⑤ 빅테크들 초대형 데이터센터 건설 잇따라… 전력 문제 급부상



미국 텍사스주 애빌린에 구축 중인 오픈AI의 스타게이트 데이터센터. 오픈AI 제공

⑥ 폴더블 스마트폰 진화… 삼성전자, 세 번 접는 트라이폴드 출시



삼성전자 제공

⑦ 확장현실 기술, 스마트안경 등 다양한 기기로 빠르게 확장



삼성전자 제공

⑧ ‘딥페이크 영상’ 피해 늘자 미성년자 사용 금지 등 규제 강화



게티이미지뱅크

⑨ 카카오톡 업데이트 논란… 3개월 만에 결국 일부 기능 되돌려



카카오 제공

⑩ ‘스타 CEO’ 젠슨 황 방한, 이재용·정의선 회장과 ‘치맥 회동’



연합뉴스