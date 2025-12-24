中, 재사용 로켓 회수 또 실패… 美와 ‘10년 기술 격차’ 못 좁혀
중국이 재사용 로켓 추진체 회수에 또 실패해 미국에 10년 뒤처진 기술 격차를 좁히지 못했다.
관영 신화통신에 따르면 23일 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 창정-12A 로켓이 발사돼 오전 10시쯤 예정된 궤도에 진입했지만, 로켓 1단 추진체를 회수하는 데는 실패했다.
국유 기업인 중국항공우주과학기술공사 산하 상하이 우주비행기술연구원이 설계한 이 로켓은 길이 62m로 12t의 화물을 저궤도에 올릴 수 있다. 지난 3일에도 민간 우주기업 랜드스페이스가 중국의 첫 재사용 로켓인 주췌-3호를 발사했으나 재사용 1단 추진체가 추락해 회수하지 못했다.
중국 우주 기업들은 일론 머스크의 스페이스X가 10년 전 성공한 재사용 로켓을 중국 최초로 발사하고 회수하기 위해 경쟁하고 있다. 스페이스X는 2015년 팰컨9 로켓을 발사해 회수하는 데 세계 최초로 성공했고 지난 8월에는 한 로켓을 30번째 재발사하는 기록을 세웠다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “중국의 거듭된 실패는 저렴한 비용과 신속한 재발사를 통해 국제 경쟁력을 확보하게 하는 기술에서 미국보다 10년 뒤처지게 만들었다”고 짚었다.
스페이스X는 팰컨9을 통해 구축한 스타링크로 저궤도 위성통신 서비스를 사실상 독점하고 있다. 중국은 ‘중국판 스타링크’를 구축하기 위해 각각 최대 1만개의 저궤도 위성을 쏘아 올리는 ‘궈왕’과 ‘첸판’ 프로젝트를 추진 중이다. 미국 CNBC방송은 “중국 기업들이 최근 수년간 수백개의 저궤도 위성을 쏘아 올렸지만 ‘중국판 팰컨9’을 개발하지 못하면 스타링크를 따라잡을 수 없을 것”이라고 전망했다.
