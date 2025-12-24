“허위조작정보 가르는 기준 모호해… 정부가 ‘나쁜 뉴스’ 정하겠다는 것”
언론의 자유 침해 우려 해소 안돼
막판 수정했지만 위헌 논란 여전
더불어민주당이 24일 강행 처리한 ‘허위조작정보근절법’(정보통신망법 개정안)을 두고 위헌성 논란과 부작용 우려가 끊이지 않고 있다. 지적 사항 일부를 막판 급히 날림 수정했지만 여전히 허위·조작정보를 가르는 기준이 모호해 헌법상 언론의 자유를 광범위하게 침해할 우려가 해소되지 않았다는 지적이 많다.
개정안은 일부·전부가 허위이거나 사실로 오인되도록 변형된 정보를 ‘허위·조작정보’로 규정하고 일정 규모 이상 언론사·유튜버가 이를 유통하면 손해액의 최대 5배를 배상하도록 한다. 시민단체 오픈넷 자문위원인 손지원 변호사는 통화에서 “위헌 논란 때문에 급히 집어넣은 ‘타인을 해할 의도가 있는지’ ‘부당 이익을 얻을 목적인지’ ‘공익을 침해하는지’ 등 성립 요건도 기준이 불명확하다. 결국 사람의 주관적 의사·감정에 의존한다”고 지적했다. 이어 “실제 사례에서 보호받아야 할 표현물조차 위축되거나 표현의 자유를 침해하는 방식으로 남용될 우려가 있어 여전히 위헌 소지가 남아 있다”고 말했다.
장영수 고려대 법학전문대학원 교수도 “무엇이 허위정보에 해당하는지 법률로 정해놔도 결국 그걸 해석하는 것은 정부가 될 수밖에 없다”며 “정부가 칼자루를 쥐고 무엇이 나쁜 보도인지 재단할 수 있는 길이 열렸고, 그 핑계로 멀쩡한 뉴스까지 위축될 것”이라고 말했다.
일례로 윤석열정부 시절 방송통신심의위원회는 SNS에 ‘가상으로 꾸며본 윤석열 대통령 양심고백’이라는 영상이 퍼지자 접속차단·삭제 조치했다. 대통령의 실정을 비꼬는 패러디를 정부가 삭제해버린 건데, 이런 행태가 온당하도록 법적 근거만 마련해준 꼴이란 지적이 나온다. 민주당은 개정안에서 풍자·패러디는 예외로 뒀지만 이 역시 판단 기준이 주관적이어서 해석에 따라 징벌적 손해배상 대상이 될 수 있다는 게 법조계 시각이다.
이중 규제도 문제로 지적된다. 개정안은 법원 판결로 인정된 허위·조작정보를 2회 이상 유통하면 방송미디어통신위원회가 10억원 이하 과징금을 물릴 수 있게 한다. 법원행정처는 “현재도 언론은 허위보도에 대해 형사처벌, 손해배상, 정정보도 의무 등 제재를 받는다. 과잉금지원칙에 위배되는지 추가 검토가 필요하다”는 의견을 냈었다.
박충권 국민의힘 의원은 “언론 보도는 대개 처음엔 진실과 거짓이 혼재된 조각난 정보이고 이를 토대로 공론장에서 진실을 찾아가는 과정”이라며 “개정안은 언론 기능을 북한 노동당 기관지나 조선중앙방송 정도로 만들겠다는 얘기”라고 비판했다.
이형민 이강민 기자 gilels@kmib.co.kr
