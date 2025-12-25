각계 위헌 우려에도… 정통망법 국회 통과

국힘 “위헌법률심판 갈 수밖에 없어”

참여연대 “국가가 허위 판단… 부적절”

위헌 논란이 있는 정보통신망법 개정안이 24일 국회 본회의에서 더불어민주당 주도로 처리되고 있다. 개정안은 재석 의원 177명 중 찬성 170명으로 가결됐다. 이병주 기자

‘허위·조작정보’의 유통을 금지하고 고의로 이를 어길 시 징벌적 손해배상 책임을 부과할 수 있도록 하는 정보통신망법 개정안이 더불어민주당 주도로 국회를 통과했다. 야권과 시민사회에서는 표현의 자유를 위축시키고 권력 비판 보도를 차단하는 수단으로 악용될 수 있다는 우려가 쏟아지고 있다.



국회는 24일 본회의에서 정보통신망법 개정안을 재석 의원 177명 중 찬성 170명으로 가결했다. 국민의힘은 표결에 불참했다. 민주당이 ‘허위조작정보근절법’이라고 이름 붙인 개정안은 타인의 인격권이나 재산권 또는 공공의 이익을 침해하는 정보로서, 내용의 일부 또는 전부가 허위이거나 사실로 오인하도록 변형된 정보의 유통을 금지한다. 또 언론이나 일부 유튜버 등 조건을 충족하는 자가 이를 고의로 유통해 타인에게 손해를 입힌 경우에는 손해액의 최대 5배까지 징벌적 배상 책임을 지울 수 있게 한다.



개정안을 ‘슈퍼 입틀막(입을 틀어막는)법’으로 규정해온 국민의힘은 강력 반발했다. 송언석 원내대표는 “명백한 위헌”이라며 “위헌법률심판으로 갈 수밖에 없다”고 강조했다. 현업단체와 시민사회에서도 우려가 잇달았다. 방송기자연합회와 전국언론노동조합, 한국기자협회 등은 공동성명에서 “허위·조작정보를 법으로 규제하는 이상 표현의 자유는 훼손될 것이고, 징벌적 손배가 도입된 이상 권력자의 소송 남발로 인한 언론자유 위축은 막을 수 없다”고 지적했다. 참여연대도 “애초 국가가 나서서 허위·조작정보 여부를 판단하고 이에 대한 유통 여부를 결정하겠다는 입법 취지 자체가 적절하지 못했다”며 이재명 대통령에게 법률안 재의요구권(거부권) 행사를 촉구했다.



민주당은 허위·조작정보로 인한 사회적 피해를 방지할 제도적 수단이 생겼다고 자평했다. 박수현 수석대변인은 “국민의 권리를 지키고 정보 생태계의 공공성을 높이기 위한 책임 있는 한 걸음”이라고 말했다. 국회 과학기술정보방송통신위원장인 최민희 의원은 “악의적 허위·조작정보에 대해 현행법 논리에 막혀 5배 이내로 가중 배상을 정한 게 못내 아쉽다”고 했다.



송경모 이강민 기자 ssong@kmib.co.kr



