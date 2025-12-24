시사 전체기사

위성락 “핵잠·핵연료 재처리 韓·美 내년초 이슈별 협의”

입력:2025-12-24 18:20
美실무단 연초 방한 본격적 논의
가을쯤 고위급회담 결과물 점검
핵잠 20%이하 저농축 연료 전망

위성락 국가안보실장이 24일 청와대 춘추관 브리핑룸에서 미국, 캐나다, 일본 방문 관련 브리핑을 하고 있다. 김지훈 기자

한·미가 핵추진잠수함 건조와 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 확대 등 양국 정상회담 합의 사안을 신속히 이행하기 위한 분야별 협의를 내년 초 진행한다. 양국은 내년 중·하반기 일정한 성과를 도출한다는 목표로 실무진 협의를 진행하고 두 차례 고위급 회담 개최도 추진한다.

위성락 국가안보실장은 24일 청와대 춘추관 브리핑에서 “한·미 양측은 대통령실이 중심이 돼 정상 간 합의를 속도감 있게 추진해야 한다는 데 공감대를 이뤘다”며 “내년 초 가능한 한 이른 시기에 미 측 실무 대표단이 방한해 조인트 팩트시트상 안보 분야 사안별로 본격 협의를 진행하기로 했다”고 밝혔다. 양측은 내년 두 차례 고위급 회담을 연이어 열어 실무 협상 결과물을 점검할 계획이다.

한·미는 한국의 핵잠수함 도입과 관련해 별도 협정이 필요하다는 데에도 합의를 이뤘다. 현재 미국 원자력법에 따르면 군용 핵물질 이전은 원칙적으로 금지되지만, 미 대통령 권한에 따라 예외를 둘 수 있다. 이에 한·미 간 별도 협정을 체결해 예외의 법적 근거를 마련하겠다는 것이다.

한국이 도입할 핵잠수함은 농축도 20% 이하 우라늄 연료를 활용하게 될 전망이다. 위 실장은 “정부가 추진하는 핵잠수함은 (20% 이하) 저농축 연료를 사용하는 원자로를 탑재하는 것으로 구상 중”이라며 “이에 고농축 연료를 (미국으로부터) 도입할 계획은 없다”고 말했다.

강훈식 대통령 비서실장은 도널드 트럼프 대통령이 이재명 대통령에게 선물한 '백악관 황금열쇠' 사진을 페이스북을 통해 공개했다. 연합뉴스

향후 미 측과 협의를 통해 20% 이하 우라늄 농축 권한을 갖게 되더라도 핵잠수함 연료로 쓸 농축 우라늄은 미 측으로부터 수입하게 될 전망이다. 정부 당국자는 “발전소용으로 쓰이는 농축 우라늄은 농축도가 약 5%에 불과한데, 핵잠수함 연료는 농축도가 약 19%는 된다”며 “핵잠수함 3~4기에 연료를 공급하기 위해 발전소용보다 3~4배 더 농축을 진행하기엔 경제성이 떨어진다”고 설명했다. 90% 농축된 고농축 연료 핵잠수함은 수면 위로 부상하지 않고 무한대로 가동할 수 있지만, 약 19% 저농축 연료를 쓰더라도 10년 안팎은 잠행할 수 있다는 게 정부 설명이다.

한국의 핵비확산 의지에 대한 미국 내부 우려를 해소하는 것은 향후 관건이다. 위 실장은 “이재명 대통령이 몇 차례에 걸쳐 핵비확산 의지를 강조했다. 미 측 인사들에게 우리 입장을 재확인하고 강조했다”고 설명했다.

위 실장은 대북 정책 관련 부처 간 메시지 혼선과 관련해선 “미·일에서 ‘어느 것이 한국 정부 입장이냐’고 묻기도 한다”며 “국가안전보장회의(NSC)를 통해 조율하고, 조율된 대로 이행해 대외적으로 혼란한 모습을 보이지 않는 게 좋겠다”고 강조했다. 한반도 문제에 대해선 “지난 6개월간 여러 노력을 했지만 가시적 성과가 없었다. 작은 신뢰 복원 조치, 긴장완화 조치를 취했지만 가시적인 북한의 호응이 없었다”며 “계기가 마련될 때마다 잘 활용해 기회를 모색하려 한다”고 말했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

