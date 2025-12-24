위성락 “핵잠·핵연료 재처리 韓·美 내년초 이슈별 협의”
美실무단 연초 방한 본격적 논의
가을쯤 고위급회담 결과물 점검
핵잠 20%이하 저농축 연료 전망
한·미가 핵추진잠수함 건조와 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 확대 등 양국 정상회담 합의 사안을 신속히 이행하기 위한 분야별 협의를 내년 초 진행한다. 양국은 내년 중·하반기 일정한 성과를 도출한다는 목표로 실무진 협의를 진행하고 두 차례 고위급 회담 개최도 추진한다.
위성락 국가안보실장은 24일 청와대 춘추관 브리핑에서 “한·미 양측은 대통령실이 중심이 돼 정상 간 합의를 속도감 있게 추진해야 한다는 데 공감대를 이뤘다”며 “내년 초 가능한 한 이른 시기에 미 측 실무 대표단이 방한해 조인트 팩트시트상 안보 분야 사안별로 본격 협의를 진행하기로 했다”고 밝혔다. 양측은 내년 두 차례 고위급 회담을 연이어 열어 실무 협상 결과물을 점검할 계획이다.
한·미는 한국의 핵잠수함 도입과 관련해 별도 협정이 필요하다는 데에도 합의를 이뤘다. 현재 미국 원자력법에 따르면 군용 핵물질 이전은 원칙적으로 금지되지만, 미 대통령 권한에 따라 예외를 둘 수 있다. 이에 한·미 간 별도 협정을 체결해 예외의 법적 근거를 마련하겠다는 것이다.
한국이 도입할 핵잠수함은 농축도 20% 이하 우라늄 연료를 활용하게 될 전망이다. 위 실장은 “정부가 추진하는 핵잠수함은 (20% 이하) 저농축 연료를 사용하는 원자로를 탑재하는 것으로 구상 중”이라며 “이에 고농축 연료를 (미국으로부터) 도입할 계획은 없다”고 말했다.
향후 미 측과 협의를 통해 20% 이하 우라늄 농축 권한을 갖게 되더라도 핵잠수함 연료로 쓸 농축 우라늄은 미 측으로부터 수입하게 될 전망이다. 정부 당국자는 “발전소용으로 쓰이는 농축 우라늄은 농축도가 약 5%에 불과한데, 핵잠수함 연료는 농축도가 약 19%는 된다”며 “핵잠수함 3~4기에 연료를 공급하기 위해 발전소용보다 3~4배 더 농축을 진행하기엔 경제성이 떨어진다”고 설명했다. 90% 농축된 고농축 연료 핵잠수함은 수면 위로 부상하지 않고 무한대로 가동할 수 있지만, 약 19% 저농축 연료를 쓰더라도 10년 안팎은 잠행할 수 있다는 게 정부 설명이다.
한국의 핵비확산 의지에 대한 미국 내부 우려를 해소하는 것은 향후 관건이다. 위 실장은 “이재명 대통령이 몇 차례에 걸쳐 핵비확산 의지를 강조했다. 미 측 인사들에게 우리 입장을 재확인하고 강조했다”고 설명했다.
위 실장은 대북 정책 관련 부처 간 메시지 혼선과 관련해선 “미·일에서 ‘어느 것이 한국 정부 입장이냐’고 묻기도 한다”며 “국가안전보장회의(NSC)를 통해 조율하고, 조율된 대로 이행해 대외적으로 혼란한 모습을 보이지 않는 게 좋겠다”고 강조했다. 한반도 문제에 대해선 “지난 6개월간 여러 노력을 했지만 가시적 성과가 없었다. 작은 신뢰 복원 조치, 긴장완화 조치를 취했지만 가시적인 북한의 호응이 없었다”며 “계기가 마련될 때마다 잘 활용해 기회를 모색하려 한다”고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
