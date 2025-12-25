두 베테랑이 만든 ‘현대산성’, 넘을 수가 없다

[And 스포츠]

‘도쿄올림픽 4강’ 신화 이끈 양효진·김희진

현대건설서 미들블로커로 함께 뛰며 6연승 합작

예상 뒤집고 선두권에… 1위 도로공사와 3점 차

현대건설 김희진이 지난달 29일 수원 실내체육관에서 열린 흥국생명전에서 득점한 뒤 손을 들어 보이고 있다. 왼쪽은 같은 팀 양효진이 지난달 8일 경북 김천실내체육관에서 도로공사와 경기 중 웃고 있는 모습이다. 한국배구연맹(KOVO) 제공

프로배구 여자부 현대건설에서 한솥밥을 먹고 있는 양효진과 김희진이 코트 중앙을 단단히 지키며 ‘현대 산성’을 구축하고 있다. 올림픽 4강 신화를 함께 쓴 두 베테랑 미들블로커의 관록을 앞세워 현대건설은 시즌 전 예상을 뒤집고 선두 경쟁에 가세했다.



현대건설은 개막 전 우승 후보로 거론되지 않았다. 2023-2024시즌 챔피언결정전과 지난 시즌 컵대회 정상에 올랐음에도 비시즌 전력 이탈이 컸기 때문이다. 미들블로커 이다현(흥국생명)을 비롯해 외국인 공격수 모마(도로공사), 고예림(페퍼저축은행) 등 주축 선수들이 동시에 팀을 떠났다.



출발은 다소 불안했다. 지난 시즌 1라운드 5승 1패, 2라운드 4승 2패를 거뒀던 것과 달리, 올 시즌 두 라운드 모두 3승씩 수확하는 데 그치며 5할 승률에 머물렀다. 그러나 최근 6연승을 달리며 24일 기준 11승 6패(승점 32점)를 기록, 1위 도로공사에 승점 3점 뒤진 2위로 순위를 끌어 올렸다.



상승세의 중심에는 ‘리빙 레전드’ 양효진이 있다. 프로 19번째 시즌을 맞은 그는 세트당 블로킹 0.74개로 이 부문 2위에 오르며 변함없는 기량을 뽐내고 있다. 올 시즌 득점 217개를 추가해 통산 8163점을 기록했다. 남녀부를 통틀어 유일한 8000득점 이상 선수로 기록 행진을 이어가고 있다.



여기에 김희진의 합류로 중앙의 무게감은 더 커졌다. 그는 이번 시즌 110득점을 올리는 동안 세트당 블로킹 0.62개(8위)를 기록하며 양효진과 함께 ‘트윈타워’를 형성하고 있다.



시즌 전 은퇴를 고민했던 모습이 무색한 활약이다. 김희진은 부상 여파로 최근 두 시즌 동안 총 51득점에 그치며 부진했다. 지난 시즌 종료 후 IBK기업은행으로부터 지도자 전향 제안을 받았으나 선수 생활 연장을 택했다. 데뷔 이후 14년을 몸담았던 IBK를 떠나 양효진과 재회했다. 두 선수는 ‘배구 여제‘ 김연경(은퇴)과 함께 2012 런던올림픽과 2020 도쿄올림픽에서 국가대표로 호흡을 맞추며 4강 진출을 이끈 바 있다.



두 베테랑의 존재감 속에 현대건설은 올 시즌 ‘높이의 힘’을 자랑하고 있다. 이날까지 세트당 블로킹 2.89개로 이 부문 선두를 달리고 있다. 연승 기간에는 경기당 평균 14개의 블로킹을 성공시키며 상대의 공격을 더 효과적으로 차단했다.



현대건설은 25일 정관장과의 3라운드 마지막 경기에서 7연승에 도전한다. 31일에는 3위 흥국생명과 2위 자리를 두고 라이벌전을 벌이고, 다음 달 7일엔 도로공사와 맞대결을 치른다.



최원준 기자 1jun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 프로배구 여자부 현대건설에서 한솥밥을 먹고 있는 양효진과 김희진이 코트 중앙을 단단히 지키며 ‘현대 산성’을 구축하고 있다. 올림픽 4강 신화를 함께 쓴 두 베테랑 미들블로커의 관록을 앞세워 현대건설은 시즌 전 예상을 뒤집고 선두 경쟁에 가세했다.현대건설은 개막 전 우승 후보로 거론되지 않았다. 2023-2024시즌 챔피언결정전과 지난 시즌 컵대회 정상에 올랐음에도 비시즌 전력 이탈이 컸기 때문이다. 미들블로커 이다현(흥국생명)을 비롯해 외국인 공격수 모마(도로공사), 고예림(페퍼저축은행) 등 주축 선수들이 동시에 팀을 떠났다.출발은 다소 불안했다. 지난 시즌 1라운드 5승 1패, 2라운드 4승 2패를 거뒀던 것과 달리, 올 시즌 두 라운드 모두 3승씩 수확하는 데 그치며 5할 승률에 머물렀다. 그러나 최근 6연승을 달리며 24일 기준 11승 6패(승점 32점)를 기록, 1위 도로공사에 승점 3점 뒤진 2위로 순위를 끌어 올렸다.상승세의 중심에는 ‘리빙 레전드’ 양효진이 있다. 프로 19번째 시즌을 맞은 그는 세트당 블로킹 0.74개로 이 부문 2위에 오르며 변함없는 기량을 뽐내고 있다. 올 시즌 득점 217개를 추가해 통산 8163점을 기록했다. 남녀부를 통틀어 유일한 8000득점 이상 선수로 기록 행진을 이어가고 있다.여기에 김희진의 합류로 중앙의 무게감은 더 커졌다. 그는 이번 시즌 110득점을 올리는 동안 세트당 블로킹 0.62개(8위)를 기록하며 양효진과 함께 ‘트윈타워’를 형성하고 있다.시즌 전 은퇴를 고민했던 모습이 무색한 활약이다. 김희진은 부상 여파로 최근 두 시즌 동안 총 51득점에 그치며 부진했다. 지난 시즌 종료 후 IBK기업은행으로부터 지도자 전향 제안을 받았으나 선수 생활 연장을 택했다. 데뷔 이후 14년을 몸담았던 IBK를 떠나 양효진과 재회했다. 두 선수는 ‘배구 여제‘ 김연경(은퇴)과 함께 2012 런던올림픽과 2020 도쿄올림픽에서 국가대표로 호흡을 맞추며 4강 진출을 이끈 바 있다.두 베테랑의 존재감 속에 현대건설은 올 시즌 ‘높이의 힘’을 자랑하고 있다. 이날까지 세트당 블로킹 2.89개로 이 부문 선두를 달리고 있다. 연승 기간에는 경기당 평균 14개의 블로킹을 성공시키며 상대의 공격을 더 효과적으로 차단했다.현대건설은 25일 정관장과의 3라운드 마지막 경기에서 7연승에 도전한다. 31일에는 3위 흥국생명과 2위 자리를 두고 라이벌전을 벌이고, 다음 달 7일엔 도로공사와 맞대결을 치른다.최원준 기자 1jun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지