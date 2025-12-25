“필버 노고 많으셨다” 손 내민 한동훈… 장동혁은 잡을까
[정치 언박싱]
韓 “24시간 혼신… 함께 싸울 때”
당게 조사 일촉즉발서 화해 편지
張대표 답장이 앙숙 관계 분수령
한동훈 전 국민의힘 대표가 24일 내란전담재판부 설치법 처리에 반대하며 24시간 무제한토론(필리버스터)에 나선 장동혁 대표를 향해 “노고 많으셨다”며 “모두 함께 싸우고 지켜내야 할 때”라고 말했다. 자신을 겨냥한 당무감사 문제로 계파 갈등 심화가 우려되는 상황에서 나온 발언이다. 한 전 대표에 대해 선을 그어온 장 대표의 대응이 양측 관계의 분수령이 될 수 있다는 전망이 나온다.
한 전 대표는 이날 오후 페이스북을 통해 “어제 우리 당 장 대표가 위헌적 내란전담재판부 설치법을 막기 위해 장장 24시간 동안 혼신의 힘을 쏟아냈다”며 치켜세웠다. 이어 “민주당은 오늘 기어이 국민과 언론의 입을 틀어막는 허위조작정보 근절법까지 강행 통과시켰다. 민주당의 폭거가 선을 넘어도 한참 넘었다”며 함께 싸워야 한다고 강조했다.
한 전 대표는 연일 지도부를 향해 한마음으로 싸우자는 메시지를 내고 있다. 한 전 대표는 지난 21일 토크 콘서트에서 자신을 겨냥한 당원게시판 당무감사와 관련해 “당의 권한으로 당내 인사를 노골적으로 공격하는 건 처음 보는 현상”이라며 비판했지만 “잘못된 사슬을 끊고 희망의 내일로 간다는 의지만 있으면 우리 모두 함께 할 수 있다”고 화해의 여지도 남겼다. 한 전 대표는 “누구나 실수할 수 있고, 그 잘못을 바로잡을 줄 아는 것도 용기”라며 “저는 모든 용기 있는 사람들과 함께 가겠다”는 말도 했다.
한 전 대표의 언급은 당 내홍 봉합을 위한 일종의 출구전략 제시로 풀이된다. 장 대표가 외연 확장에 시동을 건 상황에서 자신도 계파 갈등 해소 차원의 화해 제스처를 던졌다는 것이다. 실제 장 대표는 지난 19일 충청 당원 교육 연설에서 ‘변화’를 14번 언급했고, 다음 주에는 보수 험지인 호남도 찾는다. 동시에 한 전 대표는 정치 활동 범위를 넓히려면 자신에 대한 당내 비토 정서를 누그러뜨려야 한다는 지적도 받아 왔었다.
한 전 대표와 가까운 인사는 “한 전 대표가 먼저 손을 내민 것으로 해석할 수 있다”며 “당이 변하고, (지도부가) 배척 대상을 두지 않는다면 얼마든지 같이할 의향이 있다는 의미”라고 설명했다.
강경파인 이호선 당무감사위원장의 당게 의혹 당무감사가 관계 회복의 최대 관건으로 평가된다. 이 위원장은 한 전 대표를 겨냥해 “가면을 쓴 이중 얼굴” “들이받는 소와 주인은 돌로 쳐 죽여야 한다” 등의 발언을 하며 각을 세우고 있다. 당 지도부는 “감사에 관여해서도 안 되고, 관여할 수도 없다”는 입장이다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
