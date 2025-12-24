머스크가 떠들던 정부예산 절감은 없었다
NYT “정부효율부 발표는 허위·과장”
오히려 정부지출 늘어… 조직은 해산
미국 도널드 트럼프 2기 행정부에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 수장을 맡아 출범한 정부효율부(DOGE)가 연방정부 예산을 대폭 절감했다고 발표했지만 이는 사실이 아니고 오히려 정부 지출이 증가했다고 뉴욕타임스(NYT)가 23일(현지시간) 보도했다.
DOGE는 올해 1월 출범 이후 연방 공무원 대량 해고, 정부 용역 취소, 각종 연방 보조금 삭감, 해외 원조 예산 집행 정지 등 2만9000여건의 감축 조치를 단행했다고 지난 10월 발표했다. 총 2140억 달러(311조7500억원)을 절감해 납세자 1명당 1329달러(193만원)를 아꼈다는 게 DOGE가 홈페이지 등에 공개하고 있는 내용이다.
하지만 NYT는 자체 분석 결과 DOGE의 이런 주장은 대부분 사실과 다른 허위 또는 과장이었고 실질적인 연방 예산 절감 효과는 극히 미미했다고 평가했다.
보도에 따르면 우선 DOGE의 정부 계약 취소 및 보조금 삭감 목록에 오른 13건이 모두 사실이 아니었다. 국방부가 IT, 항공기 정비 관련 계약을 해지해 세금 79억 달러를 절감했다고 주장했지만 두 계약은 여전히 진행 중이다.
신문은 “DOGE가 제시한 절감 사례 40개 가운데 실제와 부함하는 것은 12개뿐”이라며 “나머지는 중복 계산, 일정·분류 오류, 과장 등으로 확인됐다”고 전했다.
용역 계약의 상한액을 낮춰 정부의 지급 가능 한도를 낮추고 실제 지출 예산을 삭감했다고 부풀린 사례도 있었다. 이를 두고 NYT는 “신용카드 최대 사용 한도를 낮춰놓고 돈을 아꼈다고 하는 식”이라고 비판했다.
신문은 머스크가 빅테크업계의 정확성을 정부에 도입하겠다며 요란스럽게 홍보하던 일은 불투명한 실제 활동, 오류와 정보 고의 삭제, 민간 기업조차 받아들이기 어려운 회계 처리 등의 문제로 점철됐다고 꼬집었다.
DOGE의 공식 활동 종료 시한은 2026년 7월이지만 사실상 해산된 상태다. 인사관리처(OPM)는 지난달 언론에 DOGE의 활동 종료를 처음으로 공식 확인했다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
