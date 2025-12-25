LG, ‘마린 글라스’로 해양생태계 복원 도전
부산시와 블루카본 조성 MOU
물에서 미네랄 이온화 유리소재
LG전자가 해조류 등 생물의 성장을 촉진하는 신소재 ‘마린 글라스(가칭)’의 효과성을 검증한다. 생태계 보전과 블루카본 확대를 위한 협력도 추진한다.
LG전자는 부산광역시와 ‘블루카본 생태계 조성과 보전을 통한 탄소중립 이행 업무협약(MOU·사진)’을 체결했다고 24일 밝혔다. LG전자와 부산시는 낙동강 하구 1500㎡ 염습지에서 마린 글라스를 활용했을 때 염생식물의 생장과 탄소 흡수 효율을 검증하는 실증 사업을 진행한다.
마린 글라스는 물과 만나면 미네랄 이온으로 변하는 기능성 유리 소재다. 해조류와 미세조류, 염생식물 등 해양생물의 성장에 필요한 미네랄 이온을 물에 일정한 속도로 정밀하게 녹여낸다. 이를 기반으로 부산 낙동강정원 조성 및 낙동강 염습지 복원, 바다숲 조성을 통한 블루카본 확대 가능성 검증 등을 모색한다.
LG전자는 마린 글라스가 블루카본을 복원하고 바다숲을 조성하는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 마린 글라스를 포함한 배양액으로 갈대를 키웠을 때 초기 생장 속도가 일반 배양액에서보다 빠른 점을 확인하기도 했다. LG전자는 신소재 사업을 새로운 기업간거래(B2B) 성장 영역으로 보고 연구개발과 사업화에 집중하고 있다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사