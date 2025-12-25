크리스마스 선물처럼, 수원 ‘이정효 영입’ 발표… “반드시 1부 승격”

이 “진심과 존중에 마음 움직여”

4+1년에 리그 사령탑 최고 대우

프로축구 수원 삼성은 24일 구단 제11대 사령탑으로 이정효 감독을 선임했다고 밝혔다. 수원 삼성 제공

프로축구의 ‘명가’ 수원 삼성이 성탄절을 하루 앞두고 이정효 감독 영입을 공식 발표하며 K리그 최고 수준의 팬덤을 자랑하는 팬들에게 큼직한 선물을 안겼다. 수원의 11대 사령탑에 오른 이 감독은 “조건이 아니라 구단의 진심과 존중에 마음이 움직였다”고 소감을 밝혔다.



수원 구단은 24일 이 감독을 내년 시즌 팀을 이끌 신임 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 구단은 “명확한 축구 철학과 탁월한 지도 능력, 선수 육성에 강점을 가진 이 감독이 구단 재도약을 이끌 적임자라고 판단했다”며 “진정성과 존중의 마음을 담아 최선을 다해 영입을 추진했다”고 설명했다. 구단은 구체적인 계약 기간과 조건은 공개하지 않았으나 이 감독은 4+1년에 리그 사령탑 역대 최고 대우를 받은 것으로 알려졌다.



이 감독의 거취는 비시즌 프로축구계의 최대 관심사였다. 그는 2022년 시민구단 광주 FC 감독으로 부임한 뒤 아시아축구연맹 챔피언스리그(ACLE) 8강 진출, 코리아컵 준우승 등을 일궈내며 명장 반열에 올랐다. 수석코치 시절을 포함해 지도자로 세 차례 K리그1 승격을 이끈 경험도 갖췄다.



이 감독은 ‘독이 든 성배’를 들고 다시 한번 도전의 길을 택했다. 2023년 K리그1 최하위에 그쳐 강등된 수원은 올해도 승격에 실패하며 내년 K리그2에서 세 번째 시즌을 맞는다. 이 감독에게는 전임 사령탑들이 해내지 못한 승격을 반드시 이뤄야 한다는 임무가 주어졌다.



K리그1 4회 우승, 코리아컵 5회 우승을 자랑하는 수원은 이 감독 부임을 계기로 옛 명성을 되찾겠다는 각오다. 감독과 단장은 물론 대대적인 선수단 개편까지 감행하며 전면 쇄신에 착수했다. 구단은 “이 감독 부임 즉시 2026시즌 준비에 돌입했다. 모두의 염원인 K리그1 승격을 이루기 위해 선수 구성과 전력 강화를 포함한 모든 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



나머지 K리그 구단들도 이날 새 사령탑 선임을 공식화했다. 제주SK FC는 구단 역사상 네 번째 외국인 사령탑인 세르지우 코스타 감독과 계약했다. 코스타 감독은 파울루 벤투 전 감독이 이끌었던 한국 축구 대표팀의 수석코치를 지냈다. 그는 K리그에서 커리어 첫 감독을 맡으며 홀로서기에 나섰다.



전북 현대는 정정용 감독, 울산 HD는 김현석 감독에게 각각 새 지휘봉을 맡겼다. 정 감독은 “팬들이 자부심을 느낄 수 있는 축구를 선보이겠다”고 각오를 전했다. 울산 레전드 출신인 김 감독은 “그간의 성공과 실패, 모든 경험을 한데 모아 친정팀의 재건을 돕겠다”고 말했다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



