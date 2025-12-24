브레이크 없는 픽시 자전거 단속… 소비기한 임박 식품 싸게 산다
정부, 민생 규제 21건 개선 추진
입사일·출산휴가에 예비군 연기
정부가 픽시 자전거(고정 기어 자전거)의 단속 근거를 신설했다. 입사 예정일이나 출산휴가 등 사유가 있을 때는 예비군 동원훈련을 미룰 수 있게 됐다. 야영장의 전기 사용량 제한을 상향하고, 65세 이상 국민의 민원서류 수수료는 면제된다.
국무조정실은 24일 김민석 국무총리 주재 국가정책조정회의에서 ‘국민불편 민생규제 개선방안’을 발표하고 불합리한 민생규제 21건을 개선하기로 했다. 김 총리는 “관계부처는 개선과제를 신속히 이행해 현장에서 바로 체감할 수 있도록 추진하라”고 당부했다.
이번 대책은 현장과 수요자 목소리를 반영해 국민이 직접 느낄 수 있는 체감형 과제를 중심으로 마련됐다. 먼저 제동장치가 없어 안전문제가 불거졌던 픽시 자전거의 단속 방안이 마련됐다. 픽시 자전거는 물론 일반 자전거도 제동장치를 제거하거나 안전요건에 부적합한 상태에서 타면 과태료나 벌금이 부과된다.
또 예비군 동원훈련 연기 사유에 본인의 입사나 출산휴가, 배우자 난임치료 등 항목을 추가했다. 야영장의 전기용품 사용량은 600W(와트)에서 1100W로 상향한다. 최근 야영객이 증가하면서 편의성을 높이려는 의도다.
소비기한이 얼마 남지 않은 식품의 미판매 물품 활용도 활성화한다. 편의점·제과점·음식점에서 소비기한이 임박해 폐기처분 대상이 될 식품 정보 관련 플랫폼을 구축해 소비자에게 제공하는 방안이다. 소비자는 할인된 가격에 제품을 구매하고, 사업자는 폐기 부담을 덜 수 있게 된다. 국무조정실은 이달 중 표본모델 구축을 위한 민관 협약을 체결하고 내년 초부터 시스템을 구축한다.
정부는 디지털 이용이 어려운 고령층이 주민센터 등을 방문해 발급받는 건축물대장, 토지·임야대장, 지적도 등의 현장 발급 수수료를 면제한다. 노인 장기요양 본인부담금 감면 제도를 활용하지 못하는 저소득 국가유공자를 위해 ‘찾아가는 서비스’도 도입한다. 또 정부가 제공하는 여성 구직 상담 프로그램을 받기 위한 자격 요건 중 소득·매출 제한이 폐지된다.
