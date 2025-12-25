고려아연 美제련소 유증 그대로… 최윤범 회장, 경영권 분쟁 승기
영풍·MBK파트너스 가처분 기각
최 회장 우호지분 확보 탄력 전망
고려아연의 미국 제련소 투자를 위한 제3자 유상증자를 막아달라며 영풍·MBK파트너스가 낸 가처분 신청이 기각됐다. 고려아연이 미국 정부와 손잡고 추진 중인 테네시주 제련소 건설 프로젝트가 최대 고비를 넘긴 것이다. 동시에 최윤범 고려아연 회장이 경영권 분쟁 국면에서 승기를 잡게 됐다는 평가가 나온다.
서울중앙지법 민사50부(재판장 김상훈)는 영풍·MBK가 고려아연을 상대로 제기한 신주 발행금지 가처분 신청을 기각했다. 재판부는 신주 발행이 현지 제련소 설립이라는 경영상 목적을 위해 필요한 범위에서 이뤄지는 것으로 판단했다. 제3자 유상증자 방식이 현 경영진의 지배권 방어 목적에 불과하다는 영풍 측 주장도 받아들이지 않았다. 이로써 오는 26일로 예정된 유상증자 대금 납입은 계획대로 이뤄진다.
앞서 고려아연은 지난 15일 임시이사회를 열고 미국 테네시주에 74억 달러(약 11조원)를 투자해 통합 비철금속 제련소를 짓기로 결정했다. 미 전쟁부·상무부, 전략적 투자자(SI)가 참여하는 합작법인(JV)를 설립하고, 고려아연은 이 JV에 고려아연 지분 10.3%를 제3자 배정 유상증자를 통해 넘기는 내용도 공개했다.
이에 고려아연과 경영권 분쟁을 이어온 영풍·MBK는 즉각 반발하며 금지 가처분 신청을 냈다. 영풍 측은 고려아연이 이런 방식을 택한 것은 사업 자금 조달 목적이 아니라, 최 회장 측 경영권 방어를 위한 ‘백기사’ 확보 의도에 불과하다고 주장했다.
그러나 가처분 신청이 법원에서 받아들여지지 않으면서 고려아연은 제련소 탄력을 받게 됐고, 최 회장도 경영권 방어에 필요한 우군을 확보할 수 있게 됐다. 고려아연이 대금을 납입하고 신주를 발행하면, 영풍·MBK 측 지분은 43.42%로 희석되고 최 회장 측 지분은 우호 지분과 신설 JV 지분을 포함해 45.53%로 올라간다. 내년 3월 주주총회에서 이사회 추가 진입을 노려온 영풍·MBK 표 대결 구도가 뒤집히는 셈이다. 고려아연 이사회는 현재 최 회장 측 11명, 영풍 측 4명으로 구성돼 있다.
고려아연은 기각 결정 뒤 “재판부의 현명한 판단에 감사드린다”며 “고려아연의 미래 성장을 견인할 프로젝트를 차질 없이 진행해 기업가치와 주주가치를 제고할 것”이라고 밝혔다. 반면 영풍·MBK 측은 “이번 절차를 통해 제기됐던 기존 주주의 주주가치 훼손 가능성, 투자 계약의 공정성 우려, 그리고 고려아연이 중장기적으로 부담하게 될 재무적·경영적 위험 요소들이 충분히 해소됐다고 보기 어렵다”며 유감을 표했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
