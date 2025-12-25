회장 ‘갑질’에 임원 ‘몰카’ 의혹… 대한변협 지도부 왜 이러나

무단 촬영으로 고위 임원 피소돼

앞서 회장 과태료 처분도 알려져



대한변호사협회 고위 임원이 이지희 동작구의회 부의장의 사생활을 무단 촬영하고 이를 텔레그램 단체방에 올린 혐의로 고소당한 사실이 알려졌다. 김정욱 회장의 수행비서 갑질 의혹에 이어 변협 지도부가 연이어 구설에 오르면서 협회 내부에서도 비판의 목소리가 커지고 있다.



24일 법조계에 따르면 이 부의장은 전날 페이스북을 통해 변협 고위 임원 A변호사를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다고 밝혔다. 이 부의장은 “참담한 심정으로 대한변협 A변호사의 야만적 일탈을 고발한다”며 “그는 몰카로 제 사생활을 도촬하고 단체 대화방에서 저를 비하했다. 저를 노리개인 양 능멸했고, 동료들과 함께 술자리 안주처럼 잘근잘근 씹어댔다”고 주장했다.



이어 “A변호사에게 묻는다. 도대체 왜 퇴근 후 가족이 기다리는 집으로 돌아가던 저의 평범한 일상을 아무런 동의 없이 촬영한 건가”라며 “무슨 이유로 사진과 동영상을 멋대로 단체 텔레그램 대화방에 올렸나. 성적 상상을 불러일으킬 말들의 소재로 삼은 이유는 무엇이고, 제가 당신에게 무슨 잘못을 했나”라고 적었다. 이 부의장은 A변호사와 오랜 시간 함께 일한 동료였다고 했다.



이에 대해 A씨는 이 부의장 주장이 전혀 사실무근이라고 반박했다. 그는 국민일보와의 통화에서 “정확히 기억나지 않고, 사실무근”이라며 “통신비밀보호법 위반 소지가 있기에 관련된 사람들은 다 고소할 것”이라고 말했다.



변협 임원이 피소되면서 협회는 뒤숭숭하다. 앞서 국회를 통해 김 회장이 사적 심부름 지시, 임금 체불 등 직장 내 괴롭힘으로 과태료 300만원을 처분받은 사실이 공개되기도 했다. 추미애 국회 법제사법위원장은 지난 10월 30일 국정감사에서 “제보에 의하면 변협 회장 본인이 직장 내 괴롭힘으로 과태료 300만원 처분을 받았다”며 “퇴직금 미지급 사건과 맞물려 변협이 (상설특검 후보) 추천권을 행사하는 것이 적절한지 의문”이라고 지적했다.



변협은 이번 사건은 협회 지도부와는 전혀 무관한 일이라는 입장이다. 변협 관계자는 “A씨가 변협 임원이 되기 전에 발생한 일이고, 변협과는 아무런 상관이 없다”고 말했다.



다만 변호사 업계에서는 협회 지도부가 제 역할을 하지 못한다는 비판이 나오고 있다. 한 변호사는 “협회가 목소리를 내야 할 때 정작 그러지 못하고 있다는 회원들의 불만이 큰데, 지도부가 연달아 이런 불미스러운 일에 연루된 점도 부정적”이라고 말했다.



박재현 윤준식 기자 jhyun@kmib.co.kr



