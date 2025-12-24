“미국, 문제 만들어내는 나라”… 싸늘해지는 서방 동맹국 여론

英·프랑스·獨·캐나다서 다수 응답

국경 맞댄 캐나다 가장 부정적 평가

美 우선주의, 동맹국 여론에 악영향

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일(현지시간) 노스캐롤라이나주 로키마운트에서 경제 성과를 홍보하는 연설을 하기 위해 무대에 오르고 있다. AP연합뉴스

미국의 서방 핵심 동맹국인 영국과 프랑스, 독일, 캐나다 국민 다수가 국제사회에서 미국이 문제를 해결하기보다 만들어내고 있다고 응답한 여론조사 결과가 나왔다. 미국을 긍정적 존재(Positive force)가 아닌 부정적 존재(Negative force)로 인식하고 있는 국가도 다수였다. 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 관세 부과와 국방비 지출 압박 등 ‘미국 우선주의’ 정책이 동맹국의 여론에 악영향을 미친 것으로 해석된다.



폴리티코가 여론조사 업체 퍼블릭퍼스트와 공동으로 실시해 23일(현지시간) 공개한 조사 결과에 따르면 주요 7개국(G7)에 포함된 이들 4개국 모두 응답자 다수가 미국이 다른 나라 문제를 해결하기보다 문제를 만들어내는 경향이 있다고 답했다. 캐나다는 63%, 독일은 52%가 부정적으로 평가했다. 프랑스(47%)와 영국(46%)도 부정적 평가가 절반에 근접했다. 미국이 문제를 해결한다는 답변은 캐나다 22%, 독일 24%, 프랑스 29%, 영국 35% 등 소수에 그쳤다.



국제사회에서 미국이 부정적 존재라고 답한 사람은 캐나다의 경우 56%로 절반을 넘었다. 독일과 프랑스에서도 미국이 부정적 존재라고 답한 사람이 각각 40%로 긍정적인 존재로 본다는 사람(독일 29%, 프랑스 34%)보다 많았다. 영국에서만 미국이 긍정적 존재라고 답한 사람이 41%로 부정적 존재라고 답한 사람(35%)보다 많았다.



미국이 동맹을 지원하는지, 오히려 압박하는지에 관한 질문에 4개국 모두에서 압박한다고 답변한 사람이 지원한다고 답한 사람보다 많았다.



미국과 국경을 맞대고 있는 캐나다에서 부정적 여론이 가장 높았다. 캐나다는 미국과 관세 문제로 충돌한 데다 트럼프 대통령이 취임 전부터 캐나다를 ‘미국의 51번째 주’라고 불러 캐나다 국민들의 대미 감정을 악화시켰다.



미국과 동맹국의 국민 간 인식 차도 큰 것으로 나타났다. 이번 조사에서 미국 국민의 49%는 미국이 동맹국들을 지원하고 있다고 답했고, 51%는 미국이 국제사회에서 긍정적인 역할을 하고 있다고 평가했다. 특히 트럼프 지지자의 75%는 미국이 긍정적 존재라고 답했고, 70%는 동맹을 지지한다고 응답했다.



폴리티코는 “조사 결과는 트럼프 행정부의 광범위한 무역 정책, 오랜 동맹국에 대한 강경 발언, 군사적 태세 재편 등 미국 외교 정책이 가장 가까운 동맹국들에 어떤 영향을 미치고 있는지를 보여주는 단면”이라고 평가했다. 트럼프는 최근 폴리티코 인터뷰에서 약한 지도자들이 유럽을 이끌면서 유럽이 쇠퇴하고 있다고 지적했다. 미국의 새 국가안보전략(NSS)도 유럽 대륙이 국가적 정체성과 자신감을 상실했다며 문명 소멸 위기에 처했다고 평가했다.



이번 여론조사는 지난 5~9일 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일의 성인 각 2000명 이상씩 1만510명을 대상으로 진행됐다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국의 서방 핵심 동맹국인 영국과 프랑스, 독일, 캐나다 국민 다수가 국제사회에서 미국이 문제를 해결하기보다 만들어내고 있다고 응답한 여론조사 결과가 나왔다. 미국을 긍정적 존재(Positive force)가 아닌 부정적 존재(Negative force)로 인식하고 있는 국가도 다수였다. 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 관세 부과와 국방비 지출 압박 등 ‘미국 우선주의’ 정책이 동맹국의 여론에 악영향을 미친 것으로 해석된다.폴리티코가 여론조사 업체 퍼블릭퍼스트와 공동으로 실시해 23일(현지시간) 공개한 조사 결과에 따르면 주요 7개국(G7)에 포함된 이들 4개국 모두 응답자 다수가 미국이 다른 나라 문제를 해결하기보다 문제를 만들어내는 경향이 있다고 답했다. 캐나다는 63%, 독일은 52%가 부정적으로 평가했다. 프랑스(47%)와 영국(46%)도 부정적 평가가 절반에 근접했다. 미국이 문제를 해결한다는 답변은 캐나다 22%, 독일 24%, 프랑스 29%, 영국 35% 등 소수에 그쳤다.국제사회에서 미국이 부정적 존재라고 답한 사람은 캐나다의 경우 56%로 절반을 넘었다. 독일과 프랑스에서도 미국이 부정적 존재라고 답한 사람이 각각 40%로 긍정적인 존재로 본다는 사람(독일 29%, 프랑스 34%)보다 많았다. 영국에서만 미국이 긍정적 존재라고 답한 사람이 41%로 부정적 존재라고 답한 사람(35%)보다 많았다.미국이 동맹을 지원하는지, 오히려 압박하는지에 관한 질문에 4개국 모두에서 압박한다고 답변한 사람이 지원한다고 답한 사람보다 많았다.미국과 국경을 맞대고 있는 캐나다에서 부정적 여론이 가장 높았다. 캐나다는 미국과 관세 문제로 충돌한 데다 트럼프 대통령이 취임 전부터 캐나다를 ‘미국의 51번째 주’라고 불러 캐나다 국민들의 대미 감정을 악화시켰다.미국과 동맹국의 국민 간 인식 차도 큰 것으로 나타났다. 이번 조사에서 미국 국민의 49%는 미국이 동맹국들을 지원하고 있다고 답했고, 51%는 미국이 국제사회에서 긍정적인 역할을 하고 있다고 평가했다. 특히 트럼프 지지자의 75%는 미국이 긍정적 존재라고 답했고, 70%는 동맹을 지지한다고 응답했다.폴리티코는 “조사 결과는 트럼프 행정부의 광범위한 무역 정책, 오랜 동맹국에 대한 강경 발언, 군사적 태세 재편 등 미국 외교 정책이 가장 가까운 동맹국들에 어떤 영향을 미치고 있는지를 보여주는 단면”이라고 평가했다. 트럼프는 최근 폴리티코 인터뷰에서 약한 지도자들이 유럽을 이끌면서 유럽이 쇠퇴하고 있다고 지적했다. 미국의 새 국가안보전략(NSS)도 유럽 대륙이 국가적 정체성과 자신감을 상실했다며 문명 소멸 위기에 처했다고 평가했다.이번 여론조사는 지난 5~9일 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일의 성인 각 2000명 이상씩 1만510명을 대상으로 진행됐다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지