[단독] 기후동행카드 어쩌나… 이용자 내년 절반 급감 우려

모두의 카드 출시로 이탈 불가피

감소 예상치 확인은 이번이 처음

재정 운용에서 비효율 발생 우려

사진=연합뉴스

현재 일평균 72만명에 달하는 서울 대중교통 무제한 탑승권 ‘기후동행카드’(기동카) 이용자가 내년에 일평균 30만명으로 절반 넘게 급감할 것이라는 서울시 예측이 나왔다. 같은 혜택의 정부 운영 K-패스 ‘모두의 카드’가 새해 첫날 출시되기 때문이다. 모두의 카드 출시로 이용자 이탈이 불가피할 것이란 전망은 많았지만, 감소 예상치가 확인된 건 처음이다.



24일 국민일보가 확인한 서울시의회 2026년도 예산안 예비심사보고서에 따르면 서울시는 기동카 이용자가 현재 일평균 72만명에서 내년 일평균 30만명으로 42만명가량 줄어들 것으로 예상했다. 내년 1~7월 기동카 운영 예산도 일평균 이용객 30만명을 기준 삼아 605억4800억원을 편성했다.



기동카는 지난해 1월 출시돼 지금까지 누적 충전 건수만 1700만건에 달하는 서울시의 텐밀리언셀러 정책이다. 대중교통 정기권으로, 서울 전역과 수도권 일부 지역의 지하철 및 버스를 30일 동안 6만2000원(일반권)에 무제한 이용할 수 있다. 3000~8000원의 추가 요금을 지급하면 공공 자전거 따릉이와 한강버스도 30일간 무제한 탑승할 수 있다.



국토교통부는 기동카의 성공을 벤치마킹한 전국 단위 무제한 대중교통 탑승권 모두의 카드를 다음 달 1일 출시한다. 모두의 카드는 기준 금액 이상을 사용하면 초과분을 되돌려주는 형태다. 월 정액권(일반) 기준 금액은 6만2000원으로 기동카와 같다. 그러나 서울과 일부 수도권에서만 사용할 수 있는 기동카와 달리 전국 단위에서 쓸 수 있다. 때문에 기동카 이용자가 적용 지역이 넓은 모두의 카드로 옮겨갈 것이란 전망이 많았다.



서울시 관계자는 “모두의 카드는 기동카의 여러 혜택을 흡수해 전국화한 형태다. 서울시 정책이 성공해 전국화됐다는 점은 긍정적”이라면서도 “기동카 이용자가 천천히 모두의 카드로 이전할 가능성을 염두에 둬야 하는 상황인 건 맞다”고 설명했다.



서울시와 국토부가 유사한 형태의 두 정책을 동시에 시행하며 재정 운용에서 비효율이 발생할 수 있다는 우려도 제기됐다. 서울시의회는 예비심사보고서에서 “이용자 관점에서 두 정책의 통합성을 높이는 방안을 검토해 정책의 효율화를 도모할 필요가 있다”고 지적했다.



서울시는 일단 추이를 지켜보면서 기동카 운영을 계속해 나갈 계획이다. 단기권이나 따릉이·한강버스 연계 등 기동카만의 강점이 있다고 판단하고 있다. 서울시 관계자는 “시민들이 자신의 상황에 맞는 서비스를 고를 수 있게 돼 두 정책이 상호보완적인 기능을 하게 될 것”이라고 말했다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



