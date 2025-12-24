충남지사·대전시장 회동 “통합 취지 훼손되면 안돼”
지금 법안도 충분… 쟁점화 우려
통합단체장 출마 의사엔 말 아껴
김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 대전·충남 행정통합 특별법을 준비하는 더불어민주당에 대해 “통합 취지를 훼손할 수 있다”며 우려의 목소리를 냈다.
김 지사와 이 시장은 24일 충남도청에서 행정통합 현안 논의를 위한 비공개 회동을 갖기 전 기자들과 만나 대전·충남 행정통합 특별법의 정치 쟁점화에 따른 극단 대립으로 취지와 내용이 훼손될 우려가 있다고 지적했다.
김 지사는 “대전과 충남이 발전할 수 있도록 재정 이양 등 지방분권을 다루는 내용이 이미 기존 특별법에 많이 들어가있다”며 “민주당이 새 법안을 만든다면 시간도 걸릴뿐더러 국가균형발전과 수도권 일극체제 극복이라는 순수한 취지가 퇴색될 우려가 있다”고 말했다.
이 시장 역시 “그동안 민간협의체와 행정학자 등 여러 의견을 통해 중앙정부 권한을 이양하고 지방정부 권한을 확대하는 내용들을 특별법에 담았다”며 “1년 가까이 마련한 법안이 민주당과 정부 주도의 추진 과정에서 축소되고 훼손될 가능성이 있다”고 밝혔다.
두 사람은 대전·충남 행정통합에 따른 통합 단체장 출마 의사를 묻는 질문엔 “순수한 취지가 퇴색되면 안된다”며 말을 아꼈다. 앞서 김 지사는 대전·충남이 통합되면 불출마하겠다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다.
김 지사는 “통합된다면 불출마할 수도 있다고 말한 기존 발언은 정치적 유불리나 목적을 벗어나 순수한 목적으로 추진한다는 뜻으로 말한 것”이라며 “누가 출마할 것인가로 시선을 돌리면 앞으로 법안이 심의 과정에서 정치적으로 변질될 수 있다”고 말했다.
이 시장 역시 “정치적 유불리는 충청의 미래에 비하면 아주 작은 일”이라며 “출마에 대해 김 지사와 의견이 같으니 통합을 마무리한 다음에 깊이 논의해야 한다”고 강조했다.
김 지사와 이 시장은 회동을 마치는 대로 논의 내용을 중앙정부와 국회에 전달할 방침이다.
더불어민주당은 지난 19일 ‘대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회’(충청특위)를 구성하고, 내년 6월 지방선거 통합 단체장 선출을 목표로 2월 중 특별법을 발의할 계획이다.
