유류세·자동차 개별소비세 계속 인하한다

유류세 인하 내년 2월까지 연장

차 개소세율 3.5% 적용도 6월까지



기획재정부는 이달 말 종료 예정인 유류세 한시 인하 조치를 내년 2월까지 2개월 연장한다고 24일 밝혔다.



국제 유가 변동성이 크고 유류비 부담이 여전하다는 판단에 따른 조치다. 이에 따라 휘발유 7%, 경유·액화석유가스(LPG) 부탄은 10% 인하된 세율이 계속 적용된다. ℓ당 인하액은 휘발유 57원, 경유 58원, LPG 부탄은 20원이다. 정부는 2021년 11월 12일 유류세를 인하한 후 인하 조치를 연장해왔다. 이번 결정으로 연장 횟수는 19회로 늘어났다.



올해 말 종료 예정인 자동차 개별소비세(개소세) 인하 조치도 내년 6월까지 6개월 연장한다. 이에 따라 내년 상반기까지 자동차 개소세율은 3.5%(기존 5.0%)로 유지된다. 개소세 감면 한도는 100만원으로, 교육·부가가치세 인하 효과를 더하면 세금 부담이 최대 143만원 줄어든다.



다만 발전용 액화천연가스(LNG)·유연탄에 대한 개별소비세 한시 인하 조치는 이달 말 종료된다. 에너지 공기업의 발전 원가 부담 완화를 위해 시행해 왔는데, 최근 발전 연료 가격은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 현재 발전용 LNG와 유연탄의 개별소비세는 ㎏당 각각 12원에서 10.2원, 46원에서 39.1원으로 인하돼있다. 조치 종료 후에는 인하 전 가격이 적용된다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



