LG “AI 박사급 인재 직접 키운다”… 국내 첫 사내 대학원 박사과정 인가
LG AI대학원, 내년 3월 개원
국내에서 처음으로 교육부 공식 인가를 받은 사내 대학원인 ‘LG AI대학원’이 석사 과정에 이어 박사 과정 인가를 완료했다. 3년간의 박사 과정을 통해 실무형 인재를 넘어 산업 현장과 학계를 잇는 연구 리더를 배출한다는 계획이다.
LG AI대학원은 지난 8월 석사 과정 인가를 받은 데 이어 최근 박사 과정 인가를 완료했다고 24일 밝혔다. 이에 따라 내년 3월 석·박사 과정 개원식을 진행할 예정이다. 입학 정원은 매년 석사 과정 25명, 박사 과정 5명이다.
석사 과정은 문제 해결 중심의 실무형 인공지능(AI) 인재 양성을 목표로 1년·3학기 과정으로 운영한다. 업무에 최신 AI를 도입해 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있다.
박사 과정은 3년 이상의 파견 과정으로 운영된다. 산업 현장의 복잡한 문제를 새롭게 정의하고, 이를 해결하는 독창적인 알고리즘 등 새로운 기술 표준을 제시하는 인재 육성이 목표다. 졸업 요건으로는 SCI(E)급 논문 1편 이상 게재 또는 세계 정상급 학술대회 발표가 필수로 포함됐다.
LG는 LG AI대학원이 AI 전환 전략 실행 역량을 갖춘 핵심 인재 양성 기관으로 자리매김하길 기대하고 있다. 서울대, 한국과학기술원(KAIST) 등의 교수진과 협업해 공동 교육 과정도 기획 중이다.
LG AI연구원 관계자는 “이번 박사 과정 인가는 정식 학위 프로그램 신설의 의미를 넘어 대한민국 AI 산업의 미래를 책임질 연구 리더를 양성하는 출발점이라는 데 의미가 있다”며 “산업과 학계의 경계를 허물고 실질적인 기술 혁신을 이끌어갈 인재를 양성하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
