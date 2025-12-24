‘하동하면 재첩’… 르네상스 종합계획 발표
채취 전통유산 보존 등 5가지
세대별·취향별 관광 요구 대응
경남 하동군이 세계중요농업유산으로 등재된 ‘하동 섬진강 재첩잡이 손틀어업’의 가치를 한 단계 끌어올리기 ‘하동 섬진강 재첩 산업 발전 종합계획’을 24일 발표했다.
하동군이 제시한 장기 정책 방향은 재첩 채취 전통 유산의 보존 및 전승, 자원 회복 및 생태환경 관리, 문화관광 융복합, 고부가가치 산업화, 유통 구조 혁신 등 다섯 축으로 진행된다.
섬진강 하구 손틀어업 채취 방법을 지키기 위해 재첩 어업의 기록화, 디지털 아카이빙, 어업인 명인 인증제, 전통어업 전승 학교 등을 운영할 방침이다. 국가중요어업유산관 하동 유치에도 나설 예정이다.
또 과학적 생태환경 관리로 재첩 자원을 복원하기 위해 재첩 서식지 실태조사, 보호수면 확대, 산란기 집중 보호, 우량종자 방류 및 이식 등 자원관리 프로그램을 운영한다. 생산 효율성을 위해 재첩 자동 선별기 도입, 스마트 유통가공시설 등 미래형 기반도 구축한다.
이와 함께 재첩을 주제로 생태 체험 관광프로그램, 스토리텔링 콘텐츠, 재첩길 및 재첩 축제 등 차별화된 관광 상품을 통해 세대별·취향별 관광 요구에 대응한다.
특히 재첩의 부가가치를 높이기 위해 기능성 가공식품, 프리미엄 브랜드 상품 개발을 지원하고, 청년·여성 창업과 R&D 센터 설립 등 산업 육성에도 공을 들일 계획이다. 불법 채취와 유사품 유통을 사전 차단하고, 프리미엄 산지 직송 유통망 확대 및 온라인 판로 개척도 병행한다.
하승철 하동군수는 “섬진강 재첩은 하동의 자부심이자 소중한 자산”이라며 “전통을 지키는 것에 머물지 않고 현대적인 산업화를 통해 세계인이 즐기는 K-푸드의 대표 주자로 키워내야 한다”고 말했다.
하동=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
